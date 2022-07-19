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Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale edilmeye başlandı. şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor

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Haber Merkezi AA
Muğla Milasta orman yangını
Milas'taki orman yangını kısa sürede kontrol altına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bozbük Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

BEŞ DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba gösteriliyor.

İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

Muğla Milas'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
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Muğla Milas'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor.


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İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 6 dozer ile 20 arazözle müdahale ediliyor. Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.

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