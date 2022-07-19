Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Bozbük Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

BEŞ DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba gösteriliyor.

İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.

OYNAT 00:25 Muğla Milas'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışıyor. BiP'te paylaş

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MANİSA'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ

Manisa'nın Gördes ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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