Muğla Milas'ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Bozbük Mahallesi'ndeki orman ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.
BEŞ DÖNÜM ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor. Alevlerin yakındaki turistik tesise sıçramaması için çaba gösteriliyor.
İlçede Selimiye Mahallesi'nin Çukurköy mevkisinde öğlen saatlerinde çıkan yangında 5 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü.
MANİSA'DA DA DUMANLAR YÜKSELDİ
Manisa'nın Gördes ilçesine çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İlçeye bağlı Karayağcı Mahallesi Çengel mevkisinde yangın çıktı. Yangına 4 uçak, 4 helikopter, 6 dozer ile 20 arazözle müdahale ediliyor. Mahalle sakinleri de çalışmalara destek veriyor.