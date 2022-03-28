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TRABZON

Muharrem İnce: Seçimlere tek gireceğiz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Trabzon ziyareti sırasında sorulan “Seçimlere tek mi gireceksiniz?” sorusuna “Evet, tek gireceğiz, sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. Yani 20 yıllık yorulmuş, bitkin bir iktidar var ama çözüm üretemeyen bir muhalefet var” yanıtını verdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Muharrem İnce: Seçimlere tek gireceğiz
Muharrem İnce

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Trabzon ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin ‘İstifanızdan sonra CHP’den sizin partinize kaç kişi geçti?’ sorusu üzerine, şu cevabı verdi:

  • “Ama şunu söyleyeyim, geçmişte hemen hemen her siyasi partide üye olmuş ya da hiç siyasete bulaşmamış arkadaşlarım var ama kaç Türk geldi, kaç Kürt geldi, kaç Alevi geldi, kaç Sünni geldi, kaç Trabzonlu geldi, kaç AKP’li , CHP’li, Yalovalı geldi, böyle bir çetelemiz yok bizim.”

“Seçimlere tek mi gireceksiniz?” sorusuna ise İnce, “Evet, tek gireceğiz, sloganımız belli. Ne cumhur, ne millet, tek yol memleket. Yani 20 yıllık yorulmuş, bitkin bir iktidar var ama çözüm üretemeyen bir muhalefet var” yanıtını verdi.

Muharrem İnce: Ölsem ancak CHP kanallarında haber olurum
OYNAT 00:41
Muharrem İnce: Ölsem ancak CHP kanallarında haber olurum
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye yakın televizyon kanallarında ancak ölürse haber olabileceğini söyledi. Altı siyasi partinin bir araya geldiği toplantıya değinen İnce, “CHP'nin başında ben olsaydım, masanın başına ben otururdum.” dedi.


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