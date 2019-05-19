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ANKARA

Musul, Basra sonra Necef

Bağdat yönetimiyle gelişen ilişkiler meyvesini veriyor. Büyükelçi Fatih Yıldız, yakında açılacak Musul ve Basra Başkonsolosluklarının ardından sıranın Necef’e geleceğini söyledi. Kerkük’e ilişkin müzakereler ise sürüyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Yıldız
Fatih Yıldız

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi’nin Türkiye ziyareti dola yısıyla Ankara’ya gelen Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız, iki ülke arasında varılan mutabakatlara ilişkin bilgi verdi. Habur’a alternatif olarak açılması planlanan Ovaköy Sınır Kapısı konusunda Bağdat’la görüş birliği olduğunu, ancak sınır kapısı karşısındaki toprakları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) kontrol ettiği için Ovaköy konusunda Bağdat ile Erbil arasındaki uzlaşmanın beklendiğini dile getirdi. Bunun yanında, Irak’ta yeni başkonsoloslukların hayata geçeceğini anlatan Yıldız, “Necef için izin çıktı. Kerkük konusunda biraz daha çalışılması gerekiyor. Ancak ilk önce Musul ve Basra’yı açalım. Musul ve Basra’yı açtıktan sonra ilk iş Necef olacak” dedi. Yıldız, Türk konsolosluklarının Irak’ın toprak bütünlüğü, birliği ve refahını olumlu yönde etkileyeceğini de vurguladı. Türkiye’nin su yönetimi konusundaki tecrübelerini de Irak’la paylaştığının altını çizen Yıldız, ülkedeki su problemlerinin çözümü için Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Veysel Eroğlu başkanlığında 51 uzmandan oluşan kurulun kapsamlı çalışmalar yaptığını anlattı.

ÇOCUKLARI GETİRECEĞİZ

Bağdat’la karara varılan hususlardan biri de aileleri DEAŞ’a katılmış ve şimdi sahipsiz kalmış çocuklar oldu. Bu çocukların Türkiye’ye getirilmesine ilişkin Fatih Yıldız, “Bayramdan önce çocukların hepsini olmasa bile önemli bir kısmını buraya getirmek gibi bir hedefimiz var. Onun için çalışıyoruz. Irak’ta çarklar ne kadar hızlı dönerse bayramdan önce çocuklar getirilebilir” dedi. Çocuklarının annelerinin ise şu aşamada Irak’ta kalacağını, çünkü bunların komşu ülkede terörden yargılandığını kaydeden Yıldız, onları getirmek için de formüller aradıklarını belirtti. ABD destekli terör örgütü PKK’nın işgalindeki Sincar’a da değinen Yıldız, halkın dönüşünü engelleyen ve normalleşmenin önündeki en büyük sorun olan PKK’nın oradan bir an önce çıkarılması gerektiğini kaydetti.

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