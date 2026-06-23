Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem senfoni konseri

Ümraniye Belediyesi Müzik Akademisi bünyesinde eğitim alan gençler, senfoni orkestrası eşliğinde sergiledikleri muhteşem performansla unutulmaz bir geceye imza attı. Ümraniye Belediye Meydanı’nda gerçekleştirilen konser, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Başkan İsmet Yıldırım yaptığı konuşmasında; “Bugün burada sahne alan gençlerimizin her biri azmin, emeğin ve disiplinli çalışmanın en güzel örneğini sergiledi.” dedi.
2019 yılında kurulan ve bugüne kadar yüzlerce müzisyenin yetişmesine katkı sağlayan Müzik Akademisi, hem hobi amaçlı müzik eğitimi almak isteyenlere hem de profesyonel sahne kariyerine hazırlanan gençlere eğitim vermeye devam ediyor.
Konserde, Müzik Akademisi öğrencilerinden oluşan öğrenci orkestrası ile senfoni orkestrası aynı sahneyi paylaşarak uzun süredir hazırlıklarını sürdürdükleri eserleri izleyicilerle buluşturdu. Türk Halk Müziği ve Pop Müziğin sevilen eserleri, senfonik düzenlemelerle yeniden yorumlanarak dinleyicilerin beğenisine sunuldu.
45 enstrümandan oluşan orkestra ve 30 solistin sahne aldığı konserde öğrenciler, alanında uzman eğitmenlerden aldıkları eğitimin meyvelerini sanatseverlerle paylaşma fırsatı buldu. Büyük ilgi gören konser, genç müzisyenlerin performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.
BAŞKAN İSMET YILDIRIM: “MÜZİK AKADEMİMİZDE EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLERİMİZİN BÖYLESİNE NİTELİKLİ BİR KONSERLE SANATSEVERLERİN KARŞISINA ÇIKMASI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR”
Programda konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, sanatın bireyin gelişimindeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:
“Bir şehrin geleceği yalnızca yollarla, binalarla, tesislerle değil; sanatla, kültürle ve yetişmiş insan gücüyle inşa edilir. Bugün burada sahne alan gençlerimizin her biri azmin, emeğin ve disiplinli çalışmanın en güzel örneğini sergiledi. Müzik Akademimizde eğitim alan öğrencilerimizin böylesine nitelikli bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkması bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her alanda olduğu gibi sanat ve kültür alanında da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”
Müzik Akademisi öğrencileri, uzun soluklu çalışmalarının sonucunu sahnede sergilemenin mutluluğunu yaşarken, konser sanatın birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu.