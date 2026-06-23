Müzik Akademisi öğrencilerinden muhteşem senfoni konseri

2019 yılında kurulan ve bugüne kadar yüzlerce müzisyenin yetişmesine katkı sağlayan Müzik Akademisi, hem hobi amaçlı müzik eğitimi almak isteyenlere hem de profesyonel sahne kariyerine hazırlanan gençlere eğitim vermeye devam ediyor.

“Bir şehrin geleceği yalnızca yollarla, binalarla, tesislerle değil; sanatla, kültürle ve yetişmiş insan gücüyle inşa edilir. Bugün burada sahne alan gençlerimizin her biri azmin, emeğin ve disiplinli çalışmanın en güzel örneğini sergiledi. Müzik Akademimizde eğitim alan öğrencilerimizin böylesine nitelikli bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkması bizleri gururlandırıyor. Gençlerimizin hayallerine ulaşmaları için her alanda olduğu gibi sanat ve kültür alanında da yanlarında olmaya devam edeceğiz.”