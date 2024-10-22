Narin cinayetinde dört ağırlaştırılmış müebbet

İstanbul’da yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve 12 yavrucağın ölümüne neden olan sekiz kişi adliyeye sevk edildi. SGK’dan günlük 8 bin TL para almak için bebekleri gereksiz yere yoğun bakım ünitesinde bekleten canilerin bu paralarla ‘alem’ yaptığı ortaya çıktı. Çete üyeleri soruşturmayı yöneten savcıyı da makamında tehdit etmişti. Çetenin lideri Doktor Fırat Sarı’ya 266 yıl hapis cezası istendi. Sarı’nın 1998’de PKK üyeliğinden 12 yıl kesinleşmiş cezası olduğu, cezasının iki yıla indirildiği iddia edildi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Yenidoğan Çetesi ile iş birliği yapan hastanelere kapatma cezasının uygulandığını açıkladı.