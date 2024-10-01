Tüm bunlar; ifadeler, 28 şüpheli var, 12'si cezaevinde tutuklu. Dolayısıyla hem onların ifadeleri, sonradan tekrar çelişkiler sonrasında yeniden ifadeler alınıyor. Tüm bunların hepsi değerlendirilecek. Bütün deliller, cumhuriyet savcılarımız tarafından etkin bir şekilde değerlendirilecek ve sonunda bir iddianame ortaya çıkacak. Narin evladımızın katilleri de yargı huzuruna çıkarılıp, Türk Ceza Kanunu'ndaki en ağır cezaya çarptırılacaklar. Bu konuda milletimizin herhangi bir şüphesi olmasın, etkin bir şekilde soruşturma devam ediyor. Hatta bir ara yayın yasağı alındı. Bazı eleştiriler oldu, ‘Acaba ne gizleniyor' gibi. Yayın yasağının kaldırılması demek, her şeyi olur olmaz bazı ifadelerle, soruşturmayı yanlış yöne sevk edecek şeylerden de kaçınmak lazım"