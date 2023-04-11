Nurdağı köy evlerine kavuşuyor

Gaziantep’in Nurdağı ilçesine bağlı Belpınar Mahallesi’nde afetzede vatandaşlar için yapılan köy tipi evlerde sona gelindi. Türkiye Tek Yürek projesi kapsamında hayırsever bir vatandaşın girişimiyle hayata geçirilen proje ile 127 metrekarelik, 3 oda 1 salondan oluşan tek katlı köy evleri inşa edildi. Biten bazı evlere pencere takılırken, izolasyon ve çatı döşemelerine geçildi. Proje kapsamında evlerin yanı sıra cami, ahırlar, sosyal donatı alanlar da inşa edilecek.

Belpınar Mahallesi’nde 10 ev yerle bir olurken, onlarca ev de ağır hasarlı. Köy Muhtarı Abdullah Taşdemir, “Deprem olunca üzüldük ama bu evler bize sürpriz oldu. Heyecanla evlere girmeyi bekliyoruz. Çevre illerden gelip bakıyorlar çünkü evler süper oldu. Kısmetse bayram namazını yeni camide kılacağız” diye konuştu.