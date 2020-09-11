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ANKARA

O yorumlar maksatlı ve yalan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 4 Eylül’de FETÖ’den açığa alınan kaymakamların yeni atandığı ya da nedamet getirenlerin yeniden göreve döndüğü iddialarına sert tepki gösterdi: Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim 2008, 2009, 2010, belki 2013 yılında göreve başlayanlar, yaklaşık 8-12 yıllık kaymakamlar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Soylu 106. dönem kaymakamlık kursu kura törenine katıldı.
Soylu 106. dönem kaymakamlık kursu kura törenine katıldı.

106’ncı dönem Kaymakamlık Kursu kura törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, görevden alınan kaymakamlarla ilgili açıklamalarda bulundu. 4 Eylül’de 31’i kaymakam, 17’si vali yardımcısı, 9’u hukuk müşaviri, biri de mülkiye müfettişi toplam 58 mülki idare amirinin FETÖ soruşturmaları çerçevesinde açığa alındığını hatırlatan Soylu, “yeni atanan kaymakamların içerisinde FETÖ’cülerin tespit edildiği ve nedamet getirenlerin yeniden göreve döndüğü” şeklindeki iddialara sert tepki gösterdi. Bakan Soylu, “Görevden alınan kaymakamlarla ilgili hem eksik ve yanlış bilgi ile yapılan, hem de maksatlı yorumların tamamı yalandır” dedi.

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8-12 YILLIK KAYMAKAMLAR

Bakan Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Açığa alınanlar arasında ilk kez açığa alınanlar olduğu gibi, daha önceki adli süreçlerde mahkemece haklarında kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmiş ve görevi iade edilmiş kişiler olduğu gibi, yine daha önceki soruşturmalarda haklarında herhangi bir şey bulunmadığı için idari ve adli soruşturmaları kapatılan kişiler olduğu gibi, burada da 58 kişi ile ilgili bu tip değerlendirmeler oldu. Bu kişilerin hepsi benim bildiğim 2008, 2009, 2010, belki 2013 yılında göreve başlayanlar. Hesap ettiğimiz gibi yaklaşık 8-12 yıllık kaymakamlar.”

Süleyman Soylu

BİZDE GELİŞİGÜZEL İŞ OLMAZ

Bu hadiseyi mesnetsiz iddialarına delil yapmaya çalışanlara sert çıkan Soylu, “Sırf nedamet getirdi diye bizim tarafımızdan böyle bir atama yapılması mümkün değildir. Burası İçişleri Bakanlığı, burada gelişigüzel iş olmaz. Yürüyen süreçler, bu süreçlerin getirdiği sonuçlar var. Kişinin hakkında yeni bir delil bulunmuş, ne yapmamız lazım, tedbir almayacak mıyız. Bu ilk defa yaptığımız bir işlem değil, bundan bir buçuk ay önce yaklaşık 15 kaymakamımızın kimini açığa aldık, kimini pasif göreve çektik. Neden? Meselenin açıklığa kavuşmasının temini için” diye konuştu.

SAHTE KAHRAMANLAR

“15 Temmuz’u kim unutarak işlem yapıyorsa haindir” diyen Soylu, şunları söyledi: “Bu süreçlerde kendine rol biçmeye çalışan sahte kahramanlardan bıktım. Bu kadar açık ve net. Biz gereğini yapıyoruz. Titizlikle yapıyoruz ama anlamak istemiyorlar. Gözlerini hırs ve kindarlık bürümüş. FETÖ ile mücadele ediyoruz, FETÖ saldırıyor, Cumhuriyet Gazetesi saldırıyor, OdaTV saldırıyor, Birgün gazetesi saldırıyor. Ana muhalefet partisi sözcüleri saldırıyor. FETÖ soruşturmalarını iki kurum yapar; biri emniyet, biri diğeri yargıdır. Bu kurumları ayrı ayrı zayıflatmak için ellerinden geleni yapıyorlar.”

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