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Öcalan’ın çağrısı 15 Şubat’ta mı yapılacak? DEM Parti’den açıklama geldi

Öcalan’ın çağrısı 15 Şubat’ta mı yapılacak? DEM Parti’den açıklama geldi

15:1211/02/2025, Salı
G: 11/02/2025, Salı
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Tülay Hatimoğulları teröristbaşının yapacağı çağrısının gecikebileceğini belirtti
Tülay Hatimoğulları teröristbaşının yapacağı çağrısının gecikebileceğini belirtti

DEM Partili Tülay Hatimoğulları, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın çağrısına ilişkin olarak, "15 Şubat'a yetişmeyebilir ancak Şubat ayı içinde gerçekleşebilir." şeklinde değerlendirmede bulundu.

DEM Parti Eş Genel Başkanı
Tülay Hatimoğulları
, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı.

Hatimoğulları, Öcalan'ın çağrısına ilişkin
"15 Şubat'a yetişmeyebilir, Şubat ayı içerisinde gerçekleşir."
değerlendirmesinde bulundu.

'Öcalan silah bırakma çağrısına hazır' denilmişti


Geçtiğimiz günlerde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde silah bırakma çağrısının da içinde olduğu tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söylemişti.



İmralı ile ilk görüşme


22 Ekim'de başlayan kritik süreçte, DEM Parti heyeti İmralı Adası'nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile ilk defa 28 Aralık'ta görüşme yapıldı.


O görüşmenin ardından yapılan açıklamada
"Önceki süreçlerden çok daha umutlu olduğumuzu söyleyebiliriz"
ifadelerini kullanmışlardı. Öcalan görüşme sonrasında 7 maddelik mesajı paylaşmış ve çağrı yapmaya hazır olduğuna işaret etmişti. Heyet aynı zamanda parti liderleriyle de mecliste görüşmüşlerdi.

İkinci görüşme ise 23 Ocak'ta yapılmıştı. Görüşme sonrası heyetin açıklamasında terör örgütü lideri Öcalan'ın gerekli çalışmaları yaptığı belirtilirken,
"Bu süreç herkesi, hepimizi birlikte ve özgürce yaşatacaktır."
denilmişti.


#DEM Parti
#Öcalan
#Tülay Hatimoğulları

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