Öcalan’ın çağrısı 15 Şubat’ta mı yapılacak? DEM Parti’den açıklama geldi

, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı.

, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı.

Geçtiğimiz günlerde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan'ın önümüzdeki günlerde silah bırakma çağrısının da içinde olduğu tarihi bir çağrı yapmaya hazırlandığını söylemişti.