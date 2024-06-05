DEM Parti provokasyonu

TBMM Genel Kurulunda, DEM Parti vekilleri, Hakkari Belediyesi'ne kayyum atanmasını protesto için kürsüyü işgal etti. İki saate yakın TBMM kürsüsünü işgal eden DEM vekilleri, milletvekillerine hakaret ederek kışkırttı. Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen vekiller kürsüyü terk etmedi. Bunun üzerine birleşime 10 dakika ara verildi. Bazı milletvekillerinin DEM Partililere tepki göstermesinin ardından kavga çıktı. Öte yandan DEM Partililerin işgaline CHP vekillerinin destek verdiği de görüldü.