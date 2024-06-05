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DEM Parti provokasyonu

DEM Parti milletvekilleri, Hakkâri Belediye Başkanlığı'na kayyum atanmasını bahane ederek, Meclis'i bir birine kattı.

Uğur Duyan
04:00 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:34 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ellerinde pankartlarla kürsüyü işgal eden DEM'li vekiller Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen yerlerine geçmeyince Genel Kurul çalışmalarına 3 kez ara verilip Genel Kurul kapatıldı. Birleşimin kapatılması üzerine oturumu yöneten Karaca'ya tepki gösteren AK Partililer ile kürsüyü işgal eden DEM'liler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede pankartlar havada uçuştu, yumruklaşmalar yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin yere düştüğü görüldü. Tansiyon AK Partili Hasan Turan'ın araya girmesiyle düştü.



#DEM
#Hakkari Belediyesi
#TBMM
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