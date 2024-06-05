DEM Parti provokasyonu

Ellerinde pankartlarla kürsüyü işgal eden DEM'li vekiller Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'nın uyarılarına rağmen yerlerine geçmeyince Genel Kurul çalışmalarına 3 kez ara verilip Genel Kurul kapatıldı. Birleşimin kapatılması üzerine oturumu yöneten Karaca'ya tepki gösteren AK Partililer ile kürsüyü işgal eden DEM'liler arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Arbedede pankartlar havada uçuştu, yumruklaşmalar yaşandı. DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin yere düştüğü görüldü. Tansiyon AK Partili Hasan Turan'ın araya girmesiyle düştü.
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3 saat önce