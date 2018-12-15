Öğrencileri uğurladı

Ankara’daki YHT kazasında hayatını kaybeden Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcılarından Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Berahitdin Albayrak için ilk tören görev yaptığı üniversitede düzenlendi. Ankara Törene, Albayrak’ın annesi, iki kızı, akademisyenler, öğrenciler, arkadaşları ve sevenleri katıldı. İki yıl önce eşini kaybettiği öğrenilen Albayrak için düzenlenen törende ailesi ve sevenleri tabutun başında gözyaşı döktü. Bu sırada fenalık geçiren Albayrak’ın kız kardeşini yakınları sakinleştirmeye çalıştı.

KOCATEPE CAMİİ’İNDE TÖREN

Daha sonra Prof. Dr. Albayrak için Kocatepe Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cuma namazının ardından kılınan cenaze namazına Prof. Dr. Albayrak’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, AÜ Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ile akademisyen arkadaşları katıldı.

DEĞERLİ BİR BİLİM İNSANIYDI

Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Türkiye’nin yetiştirdiği değerli bir bilim insanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Albayrak’ın kızları Hazal ve İzel Albayrak, sık sık babalarının Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak ağladı. Kılınan namazın ardından Prof. Dr. Albayrak’ın cenazesi, Kırıkkale’de toprağa verildi.

Hazal ve izel’e sahip çıkacağız

Üniversitedeki törende YÖK Başkan Vekili Rahmi Er, “Kendisinin kaybı, sadece aile bireyleri açısından değil biz meslektaşları, fakültesi, üniversitemiz, bütün Türk akademi dünyası ve aynı zamanda da dünya bilimi açısından büyük bir kayıptır” şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş de Albayrak’ın her zaman ailesi ve kurumuna sadık biri olduğunu dile getirerek, “İki çocuk Hazal ve İzel... Annelerini kaybettiler, babalarını da kaybettiler. Ama onu sevenler hep buradayız, onlara sahip çıkacağız” dedi.

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Göz yaşları sel oldu

Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşlar, dün defnedildi. Tahsin Ertaş (48) ile Ebru Erdem Ersan (38) için Ankara

Karşıyaka Mezarlığı’nda cenaze namazı kılındı. Ertaş ile Ersan’ın naaşları, Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Tekstil işiyle uğraşan Ebru Erdem Ersan’in iki çocuk annesi olduğu, iki çocuk babası Tahsin Ertaş’ın ise Konya’da özel bir hastanede çocuk hastalıkları uzmanı olarak çalıştığı öğrenildi. Tren kazasında yaşamını yitiren Yusuf Yetim de, memleketi Şanlıurfa’da defnedildi. Yetim, 31 Mart yerel seçimleri için ise Bozova belediye başkan aday adayı olduğu öğrenildi.

Makinistlere son görev

Kazada can veren makinistlerden Adem Yaşar Çankırı, Hulisi Böler Tokat, Kadir Ünal ise Ankara’da son yolculuğuna uğurlandı. Adem Yaşar’ın (35) cenazesi memleketi Çankırı’nın Şabanözü ilçesinde defnedildi. Cami önünde taziyeleri kabul eden acılı baba Sezai ve kardeşi Yasin Yaşar, gözyaşlarına hakim olamadı. Makinist Hulisi Böler’in cenazesi, memleketi Tokat’ın Pazar ilçesinde defnedildi. Cenazede eşi Canan, baba Hasan ve ağabeyi Sezai Böler gözyaşlarına hakim olamadı. Makinist Kadir Ünal (49) da cuma namazının ardından Cimşit Sincan Mezarlığı’nda defnedildi. Törene, Ünal’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da katıldı.