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Okulunda rahatsızlanan minik İrem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Okulunda rahatsızlanan minik İrem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

16:5911/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
DHA
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İrem Aslan (8)
İrem Aslan (8)

Kocaeli'de okulunda rahatsızlanan 2'nci sınıf öğrencisi İrem Aslan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi İrem Aslan (8), dün, sınıfta fenalaştı. Aslan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.


Menenjitten öldüğü belirtilen Aslan'ın sınıfında bulunan 28 öğrencinin ailesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Okulda herhangi bir karantina tedbiri uygulanmazken okulun bahçesinin boş kaldığı, bazı öğrencilerin ise maske taktığı görüldü.


İrem Aslan'ın cenazesinin, bugün ikindi namazı sonrası Sopalı Çiftliği Cami'de kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

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