Okulunda rahatsızlanan minik İrem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Derince ilçesi İbnisina Mahallesi Güvenlik Caddesi'ndeki Bekir Sıtkı Özer İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi İrem Aslan (8), dün, sınıfta fenalaştı. Aslan, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Aslan, doktorların tüm çabasına karşın gece saatlerinde hayatını kaybetti.

Menenjitten öldüğü belirtilen Aslan'ın sınıfında bulunan 28 öğrencinin ailesine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Okulda herhangi bir karantina tedbiri uygulanmazken okulun bahçesinin boş kaldığı, bazı öğrencilerin ise maske taktığı görüldü.