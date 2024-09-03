Ön seçimden kaçma!

CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı tüzük taslağının sosyal medyaya sızmasından sonra ana muhalefette kulisler hareketlendi. Tüzük Kurultayı öncesinde Ankara Mogan'da bir görüşme yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğindeki görüşmeye, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erol da katıldı.

BASINDAN OKUDUK

Edinilen bilgiye göre, Özel, Kılıçdaroğlu'na tüzüğe nihai halinin verilmediğini söyledi. Özel, 5 Eylül'de Tüzük Hazırlığı Komisyonu'nun taslağı hazır hale getireceğini ifade ederek, basında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ise Özel'e, basına sızan taslaktan okuduğu kadarıyla genel merkezin teşkilattan ve ön seçimden kaçınılan bir tutum sezdiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Sizi örgüt seçtiyse ön seçimden kaçamayın" eleştirisinde bulunarak, "Adayların belirlenmesindeki yöntemi demokratik usul ve teamüllere göre yerine getirin" dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Kendi döneminizde ön seçimler yaygın değil eleştirisini" getirdi, Kılıçdaroğlu, ise "Ön seçim gerektiği vakit yapıldı" yanıtını verdi.

'SEKRETER' ELEŞTİRİSİ

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e, "Ön seçimi hakim ya da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde yapılmasının doğru olacağını" ve "Genel sekterlik makamının güçlendirilmesinin yerine örgütlerin güçlendirilmesinin gerektiğini" söyledi. Yine taslakta il başkanlarının genel başkana bağlı hale getirilmesi de Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi.

İMAMOĞLU'NA KARŞI DESTEK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, Özel görüşmesinde liderlik ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmadığı öğrenildi. Ancak CHP liderinin, eski genel başkandan delege noktasında destek istediği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'den daha çok delegeye sahip olduğu, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı güç birliği yapılmasını teklif ettiği iddia edildi.

Önerileri dinledik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, paylaşımında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" ifadesini kullandı.

Özel tüzüğü savunamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Parti Meclisi ve Meclis Grubu ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Tüzük değişikliği noktasında, muhaliflerin de görüşlerini alan Özel, parti tüzüğüne son halinin verilmediğini söyledi. Özel'in tüm gayretlerine rağmen gizlediği tüzük taslağının sızmasından sonra durumu toparlama çabasına girdiği kaydedildi.

Yeni Şafak'ın partili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, parti içi muhalefet Özel'e, 'CHP tüzüğü demokratik olsun derken daha anti demokratik bir tüzüğe dönüşecek' eleştirisini getirdi. Muhalifler, tüzüğün delegasyondan gelen talepleri içermediğini bu nedenle de demokratik olmadığını söyledi. Özel'in eleştirilere yanıt vermekten çok 5 Eylül'e işaret ederek, "Tüzük nihai haline hazırlık komisyonundan sonra kavuşacak" dedi. Kaynaklar, "Özel de tüzük taslağını savunamadı. Görünen o ki bu taslağı bize Büyük Kurultay'a dayatma yoluyla kabul ettirmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.

TABAN TATMİN OLMAZ

Kaynaklar, "Yeni tüzük, genel merkezin ve genel başkanın yetkilerini attıran bir tüzük. CHP'nin tabanını tatmin etmez ama Genel Merkez yönetimini tatmin eder" değerlendirmesinde bulundu. CHP'de başını İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın çektiği parti içi muhalefet, tüzük taslağını anti demokratik buluyor.







