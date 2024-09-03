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Ön seçimden kaçma!

CHP'de Tüzük Kurultayı için son düzlüğe girilirken, önceki gün yapılan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş görüşmesinin ayrıntıları da netleşti. Görüşmenin ana gündemini kamuoyuna sızan tüzük taslağı oluşturdu. Özel, Kılıçdaroğlu'na tüzüğe son noktanın koyulmadığını, basında çıkan haberlere itibar etmemesi gerektiğini iletti. Kılıçdaroğlu ise Özel'e, "Sizi örgüt seçtiyse ön seçimden kaçmayın" ve "Adayların belirlenmesindeki yöntemi demokratik usul ve teamüllere göre yerine getirin" dedi.

Uğur Duyan
04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 01:22 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş.
Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş.

CHP Genel Merkezi'nin hazırladığı tüzük taslağının sosyal medyaya sızmasından sonra ana muhalefette kulisler hareketlendi. Tüzük Kurultayı öncesinde Ankara Mogan'da bir görüşme yapıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski lider Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğindeki görüşmeye, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erol da katıldı.

BASINDAN OKUDUK

Edinilen bilgiye göre, Özel, Kılıçdaroğlu'na tüzüğe nihai halinin verilmediğini söyledi. Özel, 5 Eylül'de Tüzük Hazırlığı Komisyonu'nun taslağı hazır hale getireceğini ifade ederek, basında çıkan haberlere itibar edilmemesi gerektiğini belirtti. Kılıçdaroğlu ise Özel'e, basına sızan taslaktan okuduğu kadarıyla genel merkezin teşkilattan ve ön seçimden kaçınılan bir tutum sezdiğini ifade etti. Kılıçdaroğlu, "Sizi örgüt seçtiyse ön seçimden kaçamayın" eleştirisinde bulunarak, "Adayların belirlenmesindeki yöntemi demokratik usul ve teamüllere göre yerine getirin" dedi. Özel, Kılıçdaroğlu'na "Kendi döneminizde ön seçimler yaygın değil eleştirisini" getirdi, Kılıçdaroğlu, ise "Ön seçim gerektiği vakit yapıldı" yanıtını verdi.

'SEKRETER' ELEŞTİRİSİ

Görüşmede, Kılıçdaroğlu'nun Özel'e, "Ön seçimi hakim ya da Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde yapılmasının doğru olacağını" ve "Genel sekterlik makamının güçlendirilmesinin yerine örgütlerin güçlendirilmesinin gerektiğini" söyledi. Yine taslakta il başkanlarının genel başkana bağlı hale getirilmesi de Kılıçdaroğlu tarafından eleştirildi.

İMAMOĞLU'NA KARŞI DESTEK İSTEDİ

Kılıçdaroğlu, Özel görüşmesinde liderlik ve Cumhurbaşkanlığı adaylığının konuşulmadığı öğrenildi. Ancak CHP liderinin, eski genel başkandan delege noktasında destek istediği bildirildi. Kılıçdaroğlu'nun Özel'den daha çok delegeye sahip olduğu, bu nedenle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı güç birliği yapılmasını teklif ettiği iddia edildi.

Önerileri dinledik

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de görüşmeye dair sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özel, paylaşımında, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile akşam yemeğinde bir araya gelerek, tüzüğümüzde yapacağımız değişikliklere ilişkin önerilerini dinledik" ifadesini kullandı.

Özel tüzüğü savunamadı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Parti Meclisi ve Meclis Grubu ile Genel Merkez’de bir araya geldi. Tüzük değişikliği noktasında, muhaliflerin de görüşlerini alan Özel, parti tüzüğüne son halinin verilmediğini söyledi. Özel'in tüm gayretlerine rağmen gizlediği tüzük taslağının sızmasından sonra durumu toparlama çabasına girdiği kaydedildi.

Yeni Şafak'ın partili kaynaklardan edindiği bilgilere göre, parti içi muhalefet Özel'e, 'CHP tüzüğü demokratik olsun derken daha anti demokratik bir tüzüğe dönüşecek' eleştirisini getirdi. Muhalifler, tüzüğün delegasyondan gelen talepleri içermediğini bu nedenle de demokratik olmadığını söyledi. Özel'in eleştirilere yanıt vermekten çok 5 Eylül'e işaret ederek, "Tüzük nihai haline hazırlık komisyonundan sonra kavuşacak" dedi. Kaynaklar, "Özel de tüzük taslağını savunamadı. Görünen o ki bu taslağı bize Büyük Kurultay'a dayatma yoluyla kabul ettirmeye çalışacak" ifadelerini kullandı.

TABAN TATMİN OLMAZ

Kaynaklar, "Yeni tüzük, genel merkezin ve genel başkanın yetkilerini attıran bir tüzük. CHP'nin tabanını tatmin etmez ama Genel Merkez yönetimini tatmin eder" değerlendirmesinde bulundu. CHP'de başını İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı'nın çektiği parti içi muhalefet, tüzük taslağını anti demokratik buluyor.


Levent Gültekin küfürbaz Dilruba’yı onur konuğu yapan Özgür Özel’i topa tuttu: Ya delirmiş ya da satılmış olmaları lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy veren vatandaşlara küfreden Dilruba Kayserilioğlu isimli provokatör, CHP'nin İzmir'de düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, küfürbaz Dilruba’yı onur konuğu yaparak arka çıktı. Özel daha sonrasında ise küfürbaz Dilruba'yı, “Kendisine geçmiş olsun diyorum. İyi ki varsın, seni seviyoruz” sözleriyle alkışlattı. Özel’in konuşması ve hareketi tepki çekerken, CHP yandaşı Levent Gültekin Özgür Özel’i topa tuttu. Özel’e sert sözlerle yüklenen Gültekin, “Toplumun bir kesimine hakaret eden bir kadını onur konuğu olarak toplantısına çağırması için ya delirmiş ya da satılmış olmaları lazım. Bu kadar sakillik, ben böyle bir siyasi sefalet görmedim. Aklım almıyor.” ifadelerini kullandı.


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