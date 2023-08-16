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Önce öğreniyor sonra eğleniyorlar

Şehitkamil Belediyesi Spor Akademileri’nde geleceğin yıldızlarının istekleri istikametinde düzenlenen oyun içerikli etkinlikler, çocukların yüzlerinde büyük tebessümler oluşturuyor. ‘Önce Öğren Sonra Eğlen’ Projesi çerçevesinde düzenlenen organizasyonda Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, sporculara oyunlar esnasında eşlik ederek, çeşitli hediyeler verdi.

04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Gaziantep Beykent Stadyumu’nda ‘Önce Öğren Sonra Eğlen’ Projesi çerçevesinde düzenlenen etkinlikte yüzlerce sporcu, geleneksel çocuk oyunları, branşa özgü yetenek parkurları, ödüllü yarışmalar, yüz boyama etkinlikleri ve sportif bilgiye dayalı yarışmalarda unutamayacakları bir gün geçirdiler. Velilerin de büyük bir keyifle eşlik ettiği oyunlar esnasında katılımcı sporcularla yakından ilgilenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, geleceğin şampiyonlarını sürpriz hediyelerle mutlu etmeyi de ihmal etmedi. Oyunların, çocukların fiziksel ve bilme gelişimine doğrudan katkı yaptığını, gerçekleştirdiği sportif ve sosyal faaliyetlerle sıklıkla gündeme getiren Şehitkamil Belediyesi, etkinlik esnasında zararlı düzeydeki teknoloji müptelası, çocukluk çağı obezitesi ve duruş bozuklukları konularında, katılımcıları bir kez daha uzman eğitmenler aracılığıyla bilgilendirdi.


100 FARKLI GENÇLİK VE SPOR ORGANİZASYONU

Çocukların önce öğrenip sonra gönüllerince eğlendikleri programda, tribünlere büyük ilgi gösteren velilere de seslenen Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Beykent Stadyumu’nda sporcu öğrencilere hem akademik hem de sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağladıklarını dile getirdi. Fadıloğlu, “Cumhuriyetimizin ilanının 100. yılına özel 2023 yılı içerisinde, 100 farklı gençlik ve spor organizasyonu gerçekleştireceğiz. Bu organizasyonlar çerçevesinde dâhil ettiğimiz ‘Önce Öğren Sonra Eğlen’ Projesi, çocuklarımızın oyun ve sportif faaliyetlerle her zaman bir adım daha önde olmalarını sağlıyor. Biz sporcularımızın çok yönlü gelişimlerine büyük önem veriyoruz” dedi.


AKADEMİK VE SOSYAL OLARAK GELİŞECEKLER

Beykent Stadyumu’nda sporcu öğrencilere hem akademik hem de sosyal olarak kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam sağladıklarını dile getiren Başkan Fadıloğlu, “Bu tesiste sporcularımızın ders çalışabilecekleri, oyunlar oynayabilecekleri, branşa özgü teknik ve taktik eğitim alabilecek imkânları var. Ayrıca futbolcularımızın gelişimlerini, sporcu izleme ve değerlendirme sistemimizle yakından takip ediyoruz. Sporcularımız bu çalışmalarla özellikle koordinatif yeteneklerini geliştiriyor. Bu platformda ki çalışmalarımız devam ederken bir yanda da geleneksel hale getirdiğimiz, spor etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. 30 Ağustos Zafer Bayramı Etkinlikleri çerçevesinde şu anda yüzlerce sporcumuzu tesislerimizde misafir ediyoruz. Oyun ve sporla büyüyen mutlu, sağlıklı ve huzurlu nesiller yetiştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.


#Şehitkamil Belediyesi
#Spor Akademileri
#‘Önce Öğren Sonra Eğlen’
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