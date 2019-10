Ordu haberleri: 33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor Ordu'da 86 yaşındaki bir adam 33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan şoförlükten emekli 86 yaşındaki Şinasi Can, 1986 yılında sattığı otobüsünün ruhsatını devretmediği için her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü sattığı kişiye ulaşamayan Can, kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Ödediği vergiler nedeniyle zorlandığını anlatan Can, "Ölmeden beni bu dertten kurtarın" dedi.

Haber Merkezi 28 Ekim 2019, 11:05 Son Güncelleme: 28 Ekim 2019, 11:16 DHA