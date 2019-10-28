Gündem Orduda 86 yaşındaki bir adam 33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor
ORDU

Ordu haberleri: 33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

Ordu'da 86 yaşındaki bir adam 33 yıldır görmediği otobüsünün vergisini ödüyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde yaşayan şoförlükten emekli 86 yaşındaki Şinasi Can, 1986 yılında sattığı otobüsünün ruhsatını devretmediği için her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor. 1962 model otobüsü sattığı kişiye ulaşamayan Can, kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor. Ödediği vergiler nedeniyle zorlandığını anlatan Can, "Ölmeden beni bu dertten kurtarın" dedi.

Haber Merkezi DHA
Şinasi Can, evrakın kaybolduğunu ve otobüsün devir işleminin yapılamadığını öğrendi.
Şinasi Can, evrakın kaybolduğunu ve otobüsün devir işleminin yapılamadığını öğrendi.

Perşembe ilçesinde yaşayan Şinasi Can, 2 ortağıyla birlikte satın aldığı 1962 model otobüsle yıllarca Ordu ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yaptı.

Şinasi Can, 2 ortağıyla birlikte satın aldığı 1962 model otobüsle yıllarca Ordu ile İstanbul arasında yolcu taşımacılığı yaptı.
  • Can, otobüsü ise 1986 yılında Tekirdağ’da yaşayan bir kişiye sattı. Can o dönem tanıdığı bir maliye çalışanına otobüsün ruhsatının devir işlemi için ücretini ve evrakı verdi. Ancak bir süre sonra evrakın kaybolduğunu ve devir işleminin yapılamadığını öğrendi.

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1962 model otobüsü sattığı kişiye ulaşamayan Can, kendisine yardım eli uzatılmasını istiyor.

Sattığı kişiye ve otobüse ulaşamayan Can, evrakı da temin edemeyince ruhsat devrini gerçekleştiremedi. Her yıl otobüs için Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalan Can, sadece bu yıl için 680 TL vergi ödedi.

Şinasi Can, 1986 yılında sattığı otobüsünün ruhsatını devretmediği için her yıl adına gelen Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) ödemek zorunda kalıyor.

Can, hurdaya ayrıldığını düşündüğü otobüsün ruhsat kaydının adından düşürülmesini istiyor.

"Evraklar kayboldu, devri yapamadık"

Uzun yıllar şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan ve bu şekilde Türkiye’nin her yerini gezdiğini söyleyen Can, 1962 yılında 18 kişilik bir otobüs satın aldı.

Ödediği vergiler nedeniyle zorlandığını anlatan Can,

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  • Can, "Otobüsü 2 ortağımla birlikte aldık. O zaman ortaklardan imza da almıştım. Tanıdık bir maliyeci arkadaşımız vardı, otobüsü üzerimden düşürmesi için imzalı evrakı ve ödenecek parayı verdim. Ne araba üzerimden düştü ne de imzalı evraklar ortada var. Hepsi kayboldu. Tanıdık maliyeci ortaklarımın adını ruhsat kaydından düşürecek, otobüsü benim üzerime yapacaktı. Ben de otobüsü sattığım kişiye devredecektim. Ancak bunu gerçekleştiremedik" dedi.

Can, otobüsü ise 1986 yılında Tekirdağ’da yaşayan bir kişiye sattı. Can o dönem tanıdığı bir maliye çalışanına otobüsün ruhsatının devir işlemi için ücretini ve evrakı verdi. Ancak bir süre sonra evrakın kaybolduğunu ve devir işleminin yapılamadığını öğrendi.

"Ölmeden beni bu dertten kurtarın"

Her yıl MTV ödemek zorunda kaldığını anlatan Can, "Ödemezsem faiz geliyor. Vergiyi katlamalı olarak ödemek zorunda kalıyorum. Halim perişan ne olacak bilemiyorum. Bana bir çare bulsunlar. Ölmeden beni bu dertten kurtarın. Ordu'ya trafik şubesine gittim derdime çare olamadılar. Ortakların imzasını istiyorlar. İki ortak da ölü. Ölmüş adamın imzasını nerden getireyim. Avukat tutmuştum o da öldü. Ortaklarımdan birinin çocuğu yok. Hatta nüfusta harp kaybı görünüyor. Otobüsü birlikte aldığım diğer ortağım da öldü. Otobüsü sattığım kişiyi Tekirdağ'da aradım ama ne otobüsü ne de kişiyi bulabildim. Çok zor durumdayım" diye konuştu.

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