Osmaniye’de yolcu otobüsü TIR’a çarptı: Sekiz kişi yaralandı

00:284/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
DHA
Osmaniye’de TAG Otoyolu’nda yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu 8 yolcu yaralanırken, trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Osmaniye’de yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Bahçe ilçesi Kızlaç mevkisindeki Aslanlı Tüneli girişinde meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep yönüne seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR’a arkadan çarptı. Kazada, otobüste bulunan yolculardan 8’i yaralandı. Yaralanan yolcular, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle otoyolda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


#Osmaniye
#kaza
#yaralı
