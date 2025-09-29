Zonguldak’ta iki ayrı kaza: Yaralılar var

İlk kaza, Başlarkadı Kocabıçaklar mevkisinde yaşandı. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.