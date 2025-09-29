Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Zonguldak
Zonguldak’ta iki ayrı kaza: Yaralılar var

Zonguldak’ta iki ayrı kaza: Yaralılar var

15:1829/09/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Zonguldak’ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi.
Zonguldak’ta iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

İlk kaza, Başlarkadı Kocabıçaklar mevkisinde yaşandı. Henüz sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak kaza yaptı. Kazada sürücü ile yanında bulunan yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İkinci kaza ise Çaydeğirmeni mevkisinde meydana geldi. Yolcu otobüsü ile beton mikserinin çarpıştığı kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçlarda maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



#Zonguldak
#Devrek
#Çaydeğirmeni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖL kayıtları ne zaman sona erecek? MEB Açık öğretim ortaokulu ve lise yeni kayıt ve yenileme tarihleri