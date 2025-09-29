Yeni Şafak
TEM’de 17 araçlık zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

TEM'de 17 araçlık zincirleme kaza: 1 kişi yaralandı

09:3129/09/2025, Pazartesi
29/09/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
DHA
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 17 aracın karıştığı zincirleme kaza
Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda 17 aracın karıştığı zincirleme kaza

Eyüpsultan TEM Otoyolu sabah saatlerinde zincirleme kazaya sahne oldu. 5. Levent mevkisinde meydana gelen kazada 17 araç birbirine girdi. Olayda bir kişi hafif yaralanırken, otoyolun her iki yönünde de uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle trafikte aksama yaşandı.

Eyüpsultan, TEM Otoyolu üzerinde 17 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM'de her iki yönde de trafik oluşurken, kazada 1 kişinin yaralandığı öğrenildi.


TEM’de 17 araçlık zincirleme kaza


Kaza, saat 06.45 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent mevkisinde meydana geldi. TEM Otoyolu Edirne ve Ankara istikametinde her iki yönde de zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 17 aracın hasar gördüğü ve bir kişinin hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.




