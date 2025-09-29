İstanbul'da haftanın ilk mesai günü trafik yoğunluğu: Yüzde 85'i gördü

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde yağışın da etkisiyle ana arter, caddeler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Megakentte gece başlayan ve sabah etkisini arttıran yağış nedeniyle sürücülerin araçlarıyla kontrollü ilerlemesi ve meydana gelen kazalar ulaşımı aksattı.

TEM Otoyolu'nda Sultanbeyli'den Çamlıca gişeleri ile ters istikametteki bazı noktalarda ulaşımda aksama yaşanıyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Haliç Köprüsü'nün girişine kadar uzanırken ters yöndeki bazı noktalarda sürücüler güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda ise Esenyurt, Bahçeşehir ve Mahmutbey'de, Basın Ekspres Caddesi'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Sabah saatlerinde toplu ulaşımı kullanarak işlerine veya okullarına gitmek isteyenler nedeniyle metro, metrobüs, otobüs ve Marmaray'da yoğunluk oluştu.

Yağmurlu havada metrobüse, metro veya otobüs duraklarına ulaşmaya çalışanlar zor anlar yaşadı. Toplu taşıma araçlarına binmek için turnikelerden geçenler, yoğunluktan araçlara binmekte zorlandı.

Bazı metrobüs, İETT ve tramvay aktarma istasyonlarının da bulunduğu Zincirlikuyu, Cevizlibağ ve Zeytinburnu'nda yoğunluk gözlendi.