B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat: Sürücüler için kritik düzenlemeler geliyor

11:1228/09/2025, Pazar
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), 21 Temmuz tatilinin ardından çarşamba günü yeni yasama dönemine başlıyor. Gündemde, uzun süredir kamuoyunda tartışılan 11. Yargı Paketi yer alıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’un açıkladığı bilgilere göre, paket özellikle sürücüler için kritik düzenlemeler içeriyor; B sınıfı ehliyet sahiplerinin trafik ihlalleri ve alkollü araç kullanımı durumunda karşılaşacağı cezalar kademeli olarak artırılacak.

GERİ SAYIM BAŞLADI


21 Temmuz 2025 tarihi itibarıyla tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemi için mesaiye başlayacak. Tatil süreci boyunca kamuoyunda sıkça gündeme gelen 11. Yargı Paketi, Meclis’in açılmasıyla birlikte gündeme alınacak ilk konular arasında yer alıyor.


Pakette ehliyet sahipleri için de önemli düzenlemeler yapılması gündemde.



Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), çarşamba günü yeni yasama dönemi için mesaiye başlayacak. Tatil süreci boyunca kamuoyunda sıkça tartışılan 11. Yargı Paketi, Meclis’in açılmasıyla birlikte gündeme alınacak.


Bilişim suçları ve küçük yaşta işlenen suçlara yönelik önemli düzenlemeler içerecek pakette, trafik ihlallerine yönelik maddelerin de yer alması bekleniyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan “yol kesme” veya “sürücü ve araca saldırı” gibi eylemlerin artık ayrı bir suç başlığı altında değerlendirileceğini duyurdu.


Bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek.

Otomobil ve hafif ticari araçları kapsayan B sınıfı ehliyet sahiplerinin, beş yıl içinde üç kez alkollü araç kullanma veya test yapılmasını reddetme durumunda, katlanarak artan sürelerde ehliyet iptaliyle karşı karşıya kalacağı belirtildi.

Halihazırda uygulanan sürelerin yarı oranında artırılması planlanıyor. Ayrıca, araç plakalarında yapılan değişikliklerde yeni düzenleme kapsamında değerlendirilecek.

