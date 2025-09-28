B sınıfı ehliyet sahipleri dikkat: Sürücüler için kritik düzenlemeler geliyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, trafikte yaşanan “yol kesme” veya “sürücü ve araca saldırı” gibi eylemlerin artık ayrı bir suç başlığı altında değerlendirileceğini duyurdu.





Bu tür ihlalleri işleyen sürücülerin ehliyetleri kademeli olarak artan sürelerde iptal edilecek.