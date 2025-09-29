Kırıkkale'de üç araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var

Kaza, Kırıkkale-Kayseri D765 karayolu üzerindeki Keskin Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.A. idaresindeki 71 AR 432 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan A.S. yönetimindeki 71 ADL 755 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil ise, H.Ö.’nün kullandığı 71 ADV 371 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüleri ise kazayı yara almadan atlattı. Trafik ekiplerinin incelemesinin ardından araçlar çekiciyle otoparka kaldırıldı.