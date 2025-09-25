Cadde ortasında 19 yaşındaki gence infaz girişimi

Olay, gece saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ve A.Y. ile husumetlisi olduğu öğrenilen R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla iki el ateş ederek R.Ü.’yü sağ bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kurşunla yaralanan 19 yaşındaki şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.