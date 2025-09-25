Yeni Şafak
Cadde ortasında 19 yaşındaki gence infaz girişimi

00:3125/09/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kırıkkale'de 19 yaşındaki bir genç, sokak ortasında tartıştığı husumetlileri tarafından tabancayla vurularak yaralandı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kırıkkale’de husumetliler arasında çıkan silahlı kavgada 19 yaşındaki genç bacağından tabancayla vurularak yaralandı, olaya karışan iki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.


Olay, gece saatlerinde Yuva Mahallesi Vatan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. ve A.Y. ile husumetlisi olduğu öğrenilen R.Ü. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine A.Ş., yanında bulundurduğu tabancayla iki el ateş ederek R.Ü.’yü sağ bacağından yaraladı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İki kurşunla yaralanan 19 yaşındaki şahıs, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Silahlı kavgaya karışan iki şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Kırıkkale
#İnfaz
#Silah
#Saldırı
