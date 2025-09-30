Tırlardan oluşan yaralanmalı zincirleme kaza

Hatay'da bir tır, makaslaması üzerine arkadan gelen 2 tır araca çarptı. Meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Kaza,a Adana - Hatay otoyolu Payas ilçesi gişeler mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki 16 AHM 883 plakalı tırın makaslaması üzerine arkadan gelen 2 tır araca çarptı. Zincirleme trafik kazasına 3 araç karışırken araç sürücülerinden 24 yaşındaki K.Y. yaralandı. Yaralı şahıs, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alındı. Araçların çekilmesiyle yolun tüm şeritleri araç trafiğine açıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.