Gündem Oy birliğiyle kabul edildi Eski İBB Başkanı Kadir Topbaşın ismi Yenikapıda yaşatılacak
İSTANBUL

Oy birliğiyle kabul edildi: Eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın ismi Yenikapı'da yaşatılacak

Vefat eden İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Kadir Topbaş’ın ismi Yenikapı’da yaşatılacak. İBB meclis toplantısında Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi ile Yenikapı Meydanı’nın isimlerinin "Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi" olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Haber Merkezi İHA
76 yaşındaki Kadir Topbaş, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.
76 yaşındaki Kadir Topbaş, 13 Şubat'ta hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nin mart ayı ilk oturumunda, geçtiğimiz ay hayatını kaybeden İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın isminin yaşatılması için partiler tarafından ortak bir teklif sunuldu.

AK Parti önerisi, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının imzası ile verilen ortak teklifte Kadir Topbaş’ın adının Yenikapı Meydanı’na ve Avrasya Gösteri Merkezi’ne verilmesi önerildi. Yapılan teklif mecliste oy birliği ile kabul edildi.

VEFA ÖRNEĞİ

Kararın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Meclisinin kendisine yakışan bir vefa örneği gösterdiğini ifade ederek siyasi parti gruplarına teşekkür etti.

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