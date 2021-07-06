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BİTLİS

Özel çocuklardan çok özel sergi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde özel öğrencilerin, atık malzemeler kullanarak yaptıkları ürünler Tatvan Yaşam AVM'nin zemin katında sergiye açıldı.

Haber Merkezi İHA
Özel çocuklardan çok özel sergi
Özel çocukların özel resmi

Tatvan Özel Eğitim ve Uygulama Kurumunun 3. kademe öğrencileri tarafından atık malzemelerden üretilen eserlerin yer aldığı sergi, Tatvan Yaşam AVM’nin zemin katında açıldı.

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Büyük ilgi gören sergiyle ilgili bilgiler veren kurumun müdür yardımcısı Filiz Sözer, amaçlarının engelli öğrencilerin de bir şeyler yapabileceğini göstermek olduğunu söyledi. Sözer, “Onlara engel değil destek olduğumuzda nelerin ortaya çıkacağını gözler önüne sermiş olduk” dedi.

Özel çocukların atık malzemelerden yaptıkları tablolar ve hediyelik eşyalar vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

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