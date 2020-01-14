Özel harekat da Gülistan’ı arıyor

5 Ocak tarihinde kaldığı yurttan çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları 9'uncu gününe girdi. Valilik koordinesinde yürütülen arama çalışmalarına Uzunçayır Barajı Gölü'nde Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, AFAD, Elazığ'dan dalgıç polis ve gönüllülerin katılımıyla devam ediyor.

Fotoğraf: Arşiv

İZ BULUNAMADI

Öte yandan bugün 4 timden oluşan polis özel harekat ekipleri de çalışmalara katıldı. Ekipler iz bulma köpekleriyle Dinar Deresi bölgesinde araziyi didik didik tarıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekipleri ile AFAD görevlileri ise Uzunçayır Barajı Gölü'nde bot ve su altı görüntüleme cihazlarıyla arama çalışmalarını sürdürüyor. 64 özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ve polis dedektör köpekleriyle arazide yapılan arama çalışmalarda Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile ekiplerin çalışma yürüttüğü bölgede AFAD İl Müdürü Cem Erdoğan'dan bilgi aldı. Sonel, kamerayla su altında yapılan arama çalışmasını da izledi.

AİLESİ DE GELDİ

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, yaşadıkları Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulunmuştu. Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen, cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, kent genelindeki Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) kayıtlarını da incelemiş ancak sonuç elde edilememişti.