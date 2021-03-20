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ANKARA

OZOK’a inceleme

OZOK’a inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke tarafından tasarlanan ‘OZOK’ el bombasını inceledi. 138 milimetre boyunda ve 27 milimetre çapında olan el bombası boyutu sayesinde personel üzerinde daha fazla taşınabiliyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hulusi Akar
Hulusi Akar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Elmadağ’daki Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası’nda incelemelerde bulundu. Akar’a ziyareti esnasında, Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere ile diğer yetkililer eşlik etti. MKEK tarafından üretilen silah ve mühimmatların yer aldığı sergiyi gezen Akar, incelediği ürünler hakkında bilgi aldı.

MPT-76’YA YAKIN İLGİ

  • Sergilenenler arasında, havadan taşınabilir 105 milimetre hafif çekili Boran obüsü ile milli piyade tüfeği MPT-76’nın hafifleştirilmiş versiyonu da yer aldı. Akar, daha sonra uzaktan kumanda edilen Elektrikli Zırhlı Muhabere Aracını (E-ZMA) yakından inceledi. RDX Üretim Tesisi Otomasyon Merkezi’nde yetkililerden bilgi alan Akar, MKEK ve RDX tesislerinde yürütülen çalışmaların anlatıldığı tanıtım filmlerini izledi.

138 MİLİMETRE BOYUNDA

Akar’ın, sergide incelediği ürünler arasında “OZOK” el bombası dikkati çekti. “OZOK”, şehit Üsteğmen Ozan Olgu Köreke ve Bakım Astsubay Üstçavuş Mustafa Orman tarafından tasarlandı ve üretilmesi için MKEK’e teklif edildi. MKEK, bu tekliften bir süre sonra, 23 Ekim 2017’de Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki operasyonda şehit olan Köreke’nin anısını yaşatmak amacıyla projeyi hayata geçirdi. Şehit Üsteğmen Köreke’nin isim ve soy isminin baş harfleriyle adlandırılan proje kapsamında, “OZOK” el bombası üretildi. 138 milimetre boyunda, 27 milimetre çapında olan “OZOK” el bombası, boyutu sayesinde, personelin üzerinde daha fazla el bombası taşınmasına imkan tanıyor. Hafif olduğundan diğer el bombalarına göre daha uzak mesafelere atılabilen “OZOK” el bombasında, C4 veya TNT tipi patlayıcılar kullanılıyor.

2017'de şehit oldu

Köreke, 23 Ekim 2017’de “Tümgeneral Aydoğan Aydın Operasyonu” kapsamında, Hakkari’nin Çukurca ilçesi kırsalında yürütülen el yapımı patlayıcı tespit ve imha faaliyeti esnasında, teröristlerce önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

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