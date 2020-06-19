Pençe-Kaplan Harekâtı'ndan acı haber: Bir askerimiz şehit oldu

Hayat

Yayla evindeki dev örümcek paniği: Görenler dehşete kapıldı

Osmaniye'de Amanos Dağları eteklerindeki Ürün Yaylası'nda bulunan bir eve giren dev örümcek, panik ve korkuya neden oldu. Boyutunu göstermek adına, yanına konulan çakmak ve kavanoz kapağı ile birlikte cep telefonuyla fotoğraflanan örümcek, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.