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ANKARA

Pençe Kilit’te 2. aşama

Nisanda başlayan Pençe Kilit operasyonunda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirilirken, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayın imha edildi.

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Canberk Doğan Yeni Şafak
Pençe Kilit’te 2. aşama
Pençe Kilit operasyonunda bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Pençe Kilit operasyonuyla terör örgütü PKK Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinden temizleniyor. Bugüne kadar 455 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik gerçekleştirilen "Pençe-Kilit Operasyonu" planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe Kilit Operasyonu’na katılan birliklerin komutanları video konferans yöntemi ile görüşmüş, "Pençe Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap’ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" demişti.

OVAKÖY KAPISI AÇILMALI

Emekli Tuğgeneral İhsan Başbozkurt, Suriye-Irak geçişini engelleyecek Ovaköy Sınır Kapısı’nın açılmasına vurgu yaptı. Başbozkurt, Mehmetçik’in başarılı operasyonları sonucu terör örgütünün unsurlarını Suriye topraklarına kaydırabileceğine işaret etti. Operasyonun ikinci aşamasında Ovaköy Sınır Kapısı’nın kritik rolü olduğunu ifade eden Başbozkurt, “Operasyonun ikinci aşamasında bu yüzden Suriye-Irak geçişini engelleyecek olan Ovaköy Sınır Kapısı’nın bu sebeple açılması lazım. Bu kapı kontrol altına alınırsa teröristlerin geçiş noktalarını kapatabilirsiniz” dedi. Terör örgütünün Suriye ve Kuzey Irak bağlantısının kesilmesinin çok önemli olduğunu söyleyen Başbozkurt, “Terörle mücadelede yürütülen faaliyetler için Türkiye’nin ikinci aşamada Musul-Kerkük-Erbil bölgesinde terör örgütlerine karşı yürütülecek operasyonlar için Ovaköy Sınır Kapısı bir an önce çalışmaya başlamalı” dedi. Ovaköy ticaret hattı, Fişhabur üzerinden Telafer’e, oradan Musul ve Kerkük istikametini izleyerek Bağdat’a uzanan güzergahıyla, örgütün Irak-Suriye bağlantısının kesilmesinde doğal bir set olarak stratejik önem taşıyor.

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