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Pensilvanya’dan Pocono’ya

Pensilyanya ile özdeşleşen malikanesinden taşınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölmediğini ispatlamak için yayınlanan videolar konumu hakkında bilgi verdi. Gülen’in arkasındaki camda “Royal Security Services Inc” adlı güvenlik şirketinin etiketi bulunuyor. Şirket Pocono bölgesine hizmet veriyor. Pocono’daki yeni malikanenin eskisine otomobille 20 dakika mesafede orman içinde ya da göl kenarında olduğu tahmin ediliyor.

04:00 - 11/06/2024 Salı
Güncelleme: 03:11 - 11/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Abdullah Aymaz, Fetullah Gülen
Abdullah Aymaz, Fetullah Gülen

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından ortaya atılan “Gülen bilinmeyen bir yerde tutuluyor” iddiasıyla büyüyen tartışma sıcaklığını koruyor. Elebaşının Cevdet Türkyolu, Mustafa Özcan, Barbaros Kocakurt ve doktoru Kudret Ünal tarafından götürüldüğü yer ise merak konusu. Hem alıkoyma iddiasını hem de geçtiğimiz günlerde ortaya atılan “Gülen öldü” söylentilerini boşa çıkarmak için ardı ardına fotoğraf ve video paylaşan örgüt, Gülen’in bulunduğu konum hakkında ipuçları verdi.

ŞİRKET POCONO’YA HİZMET VERİYOR

İpuçlarının en çarpıcısı, önceki gün yayınlanan son videoda FETÖ elebaşı Gülen’in arkasındaki camda yapışık olan güvenlik şirketine ait etiket. “Royal Security Services Inc” adlı güvenlik şirketinin etiketinde telefon numarası bulunuyor. Yazılı olan

bu numara “1-800-488-7692” internette aratıldığında şirketin resmi internet sitesine ulaşıldı. “www.royalsecurity.us” adresinde, şirketin bu telefon numarasıyla “Pocono” bölgesine hizmet verdiği görülüyor.

ARAÇLA 20 DAKİKA

Elebaşı Gülen daha önce Pensilvanya’nın Saylorsburg kasabasında etrafı çevrili geniş bir malikanede kalıyordu. Güvenlik ve istihbarat kaynaklarından alınan bilgiye göre, yeni yerin buraya otomobille 20 dakikalık mesafede olduğu öğrenilmişti. Son görüntüde ilk fark edilen, konutun yanında yol veya bir başka evin olmadığı, çam ağaçları arasında izole bir bölge olması. Bu tanıma uyan en uygun yer, Saylorsburg’taki malikaneye otomobille 20 dakika mesafede bulunan, yine Pensilvanya’ya bağlı turistik bir bölge olan Pocono Dağları. Gülen’in Pocono’da orman içinde ya da göl kenarında bulunan malikanelerden birinde kaldığı tahmin ediliyor.

Ekip orada

Elebaşı Fetullah Gülen’in yayınlanan son görüntüsünde, yanında yalnız Cevdet Türkyolu’nun değil, tüm ekibinin bulunduğu görüldü. Abdullah Aymaz’ın hemen Gülen'in yanı başında olduğu, kalabalık bir ekibin de aynı çatı altında bulunduğu anlaşıldı.



#FETÖ
#Fetullah Gülen
#Ebuseleme Gülen
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