Pilotun son sözleri: Arıza çok büyük

Libyalı askeri heyetin can verdiği uçak kazası tüm boyutlarıyla araştırılıyor. İlk bulgulara göre uçağın teknik arızadan dolayı düştüğü değerlendirilirken, olay tüm boyutlarıyla inceleniyor. Elektrik arızasının hangi boyutta olduğu ve uçuş sistemlerini ne kadar etkilediği tespit edilecek. Uçağın ait olduğu firma, daha önce benzer bir kazanın yaşanıp yaşanmadığı, hangi ülkeden kiralandığı, ne zamandır kullanıldığı ve pilotların tecrübesi araştırılacak.