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PKK çözülüyor: Bir terörist daha...

PKK çözülüyor: Bir terörist daha...

09:3919/04/2025, Cumartesi
AA
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Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terörist sayısı 5'e ulaştı. (Foto: Arşiv)
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terörist sayısı 5'e ulaştı. (Foto: Arşiv)

Şanlıurfa'da, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyesi terörist, güvenlik güçlerinin ikna çalışmaları sonucu teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne katıldıktan sonra Suriye'de kamikaze dron eğitimi alan ve örgütün sözde sabotajcılarından olduğu belirlenen terörist, teslim olması için ikna edildi.

Terörist, ikna çalışmaları sonunda terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan ikna çalışmaları sonucunda bu yıl teslim olan terörist sayısı 5'e ulaştı.



#Şanlıurfa
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