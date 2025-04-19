PKK çözülüyor: Bir terörist daha...

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada, terör örgütüne katıldıktan sonra Suriye'de kamikaze dron eğitimi alan ve örgütün sözde sabotajcılarından olduğu belirlenen terörist, teslim olması için ikna edildi.