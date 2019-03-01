PKK motorlu planörle saldırdı

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, mini insansız hava aracı ve model uçaklarla yaptığı saldırılara şimdi de daha çok turizm amaçlı kullanılan motorlu planörleri ekledi. Bu saldırılardan ilki 24 Şubat'ta Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Köprülü Taburu'na gündüz saatlerinde paramotorla yaklaşan terörist, yüzlerce metre yükseklikten birliğin akaryakıt istasyonunu hedef alarak 122 mm'lik 2 adet havan mermisi bıraktı. Havan, kışla yakınlarına düştü ancak saldırıda yaralanan olmadı. Motorlu planörü takip eden güvenlik güçleri, teröristi indiği yerde yakaladı. Teröristin saldırıyı üzerindeki kamerayla saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.

HAVAN MERMİSİ ATTI

Aynı gün gece saatlerinde ise Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Ercüment Kışlası'na saldırıldı. PKK'lılar burada hem maket uçaklar hem de motorlu planör kullandı. Gece saat 02.30 sıralarında kışlaya yaklaşan 2 adet model uçağı tespit eden nöbet kulesindeki askerler, havadaki bu araçlara ateş açtı. Devreye giren Kobra ve Kirpi araçları da üzerinde monteli silah sistemleriyle model uçakları ateş altına aldı. Güvenlik güçleri dikkatlerini PKK'nın model uçaklarına vermişken, kışlaya birdenbire motorlu planörün yaklaştığı görüldü. Planörü kullanan terörist, 2 adet 122 mm'lik havan mermisini kışlanın yatakhane binasına attı ve hızla oradan uzaklaştı. Yaşanan patlamada binanın tavanında ve koğuş alanında hasar meydana gelirken hiçbir Mehmetçiğin yaralanmaması yüreklere su serpti. PKK'nın şehir yapılanmasına bağlı teröristlerce gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından güvenlik güçleri planörü kullanan teröristi yakalamak için çalışma başlattı.

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Silopi'deki Ercüment Kışlası'nın yatakhane binası çatısına düşen havan mermileri maddi hasara yol açtı. Saldırıda hiçbir Mehmetçik yaralanmadı.

'TURİSTİK YERDE EĞİTİLDİK'

Mini İHA ve model uçaklarla saldırılardan sonuç alamayan terör örgütünün neden motorlu planör kullandığı ise Çukurca'da yakalanan teröristin ifadesinde ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, model uçakların 'dronesavar'lar tarafından etkisiz hale getirdiğini ve istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Motorlu planörlerin dronesavarlar tarafından etkisiz hale getirilemediği için örgüt eylemlerinde kullanılmaya başlandığını söyleyen terörist, planör kullanma eğitimini ise turizm bölgelerinde aldıklarını itiraf etti. Güvenlik kurumları, hızının az olması ve büyüklüğü nedeniyle motorlu planör saldırılarının gece saatlerinde bundan sonra da yapılabileceği, bu nedenle askeri birliklerin teyakkuz halinde bulunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.



Terör örgütü PKK, geçtiğimiz yıl Şırnak'taki 10 Kasım törenlerini kana bulamak için hem il merkezi hem de bölgedeki çeşitli askeri üslere maket uçaklarla saldırıda bulunmuş, üzerinde C-4 tipi patlayıcı bulunan mini uçaklar, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirilmişti.

GÜNDEM Şırnak'ta üç model uçak düşürüldü