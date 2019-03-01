Gündem PKK motorlu planörle saldırdı
HAKKÂRİ

PKK motorlu planörle saldırdı

Güneydoğu’daki kışlalara model uçaklarla hedef alan PKK, bu kez motorlu planörlerlerle saldırdı. Çukurca ve Silopi’deki iki askeri üsse gökyüzünden 4 adet havan mermisi bırakan teröristler indikleri yerde yakalandılar. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Teröristin saldırıyı planörün üzerindeki kamerayla saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.
Teröristin saldırıyı planörün üzerindeki kamerayla saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.

Güvenlik güçlerinin operasyonlarıyla ağır kayıplar veren terör örgütü PKK, mini insansız hava aracı ve model uçaklarla yaptığı saldırılara şimdi de daha çok turizm amaçlı kullanılan motorlu planörleri ekledi. Bu saldırılardan ilki 24 Şubat'ta Hakkâri'nin Çukurca ilçesinde meydana geldi. İlçedeki Köprülü Taburu'na gündüz saatlerinde paramotorla yaklaşan terörist, yüzlerce metre yükseklikten birliğin akaryakıt istasyonunu hedef alarak 122 mm'lik 2 adet havan mermisi bıraktı. Havan, kışla yakınlarına düştü ancak saldırıda yaralanan olmadı. Motorlu planörü takip eden güvenlik güçleri, teröristi indiği yerde yakaladı. Teröristin saldırıyı üzerindeki kamerayla saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.

HAVAN MERMİSİ ATTI

Aynı gün gece saatlerinde ise Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Ercüment Kışlası'na saldırıldı. PKK'lılar burada hem maket uçaklar hem de motorlu planör kullandı. Gece saat 02.30 sıralarında kışlaya yaklaşan 2 adet model uçağı tespit eden nöbet kulesindeki askerler, havadaki bu araçlara ateş açtı. Devreye giren Kobra ve Kirpi araçları da üzerinde monteli silah sistemleriyle model uçakları ateş altına aldı. Güvenlik güçleri dikkatlerini PKK'nın model uçaklarına vermişken, kışlaya birdenbire motorlu planörün yaklaştığı görüldü. Planörü kullanan terörist, 2 adet 122 mm'lik havan mermisini kışlanın yatakhane binasına attı ve hızla oradan uzaklaştı. Yaşanan patlamada binanın tavanında ve koğuş alanında hasar meydana gelirken hiçbir Mehmetçiğin yaralanmaması yüreklere su serpti. PKK'nın şehir yapılanmasına bağlı teröristlerce gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından güvenlik güçleri planörü kullanan teröristi yakalamak için çalışma başlattı.

REKLAM

Silopi'deki Ercüment Kışlası'nın yatakhane binası çatısına düşen havan mermileri maddi hasara yol açtı. Saldırıda hiçbir Mehmetçik yaralanmadı.

'TURİSTİK YERDE EĞİTİLDİK'

Mini İHA ve model uçaklarla saldırılardan sonuç alamayan terör örgütünün neden motorlu planör kullandığı ise Çukurca'da yakalanan teröristin ifadesinde ortaya çıktı. Terörist ifadesinde, model uçakların 'dronesavar'lar tarafından etkisiz hale getirdiğini ve istedikleri sonuca ulaşamadıklarını söyledi. Motorlu planörlerin dronesavarlar tarafından etkisiz hale getirilemediği için örgüt eylemlerinde kullanılmaya başlandığını söyleyen terörist, planör kullanma eğitimini ise turizm bölgelerinde aldıklarını itiraf etti. Güvenlik kurumları, hızının az olması ve büyüklüğü nedeniyle motorlu planör saldırılarının gece saatlerinde bundan sonra da yapılabileceği, bu nedenle askeri birliklerin teyakkuz halinde bulunması gerektiği yönünde uyarıda bulundu.

  • Terör örgütü PKK, geçtiğimiz yıl Şırnak'taki 10 Kasım törenlerini kana bulamak için hem il merkezi hem de bölgedeki çeşitli askeri üslere maket uçaklarla saldırıda bulunmuş, üzerinde C-4 tipi patlayıcı bulunan mini uçaklar, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde etkisiz hale getirilmişti.

Şırnak'ta üç model uçak düşürüldü
GÜNDEM
Şırnak'ta üç model uçak düşürüldü

Drone ve maket uçak için 'amonyum nitrat' formülü masada
GÜNDEM
Drone ve maket uçak için 'amonyum nitrat' formülü masada
İstanbula 3 yeni otogar

İstanbula 3 yeni otogar

Binali Yıldırım: Esenler'deki otogarı kaldıracağız.
Yeni parola: Mavi Vatan

Yeni parola: Mavi Vatan

​Türkiye hak ve menfaatlerini sonuna kadar kullanacak.
ABDye Venezuela vetosu

ABDye Venezuela vetosu

ABD'nin Venezuela tasarısı BMGK'de veto edildi.
ABDninbahanesi kalmadı

ABDninbahanesi kalmadı

ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması.
Krizi Türkiye çözer

Krizi Türkiye çözer

​Pakistan, Erdoğan'dan arabulucu olmasını istedi.

Ev sahipleri dikkat

Ev sahipleri dikkat

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren beyan dönemi yarın başlayacak.

Yakalandı

Yakalandı

​Ambulansa yol vermeyen magandaya ceza kesildi.
Sabah ezanı saatleri değişti

Sabah ezanı saatleri değişti

​Yarından itibaren eski döneme dönülecek.
Şifası yok

Şifası yok

Doktorlar küçük çocuğun ellerini tedavi edemiyor.
Tesadüf değil

Tesadüf değil

Erdoğan, son 6 yılda yaşananlara vurgu yaptı.
15 yıl sonra yeniden

15 yıl sonra yeniden

Şenol Güneş Milli Takım'la 4 yıllık anlaşma imzaladı.
Kırgızistandan FETÖ kararı

Kırgızistandan FETÖ kararı

​Kaynak Holding varlıklarını TMSF'ye devretti.
Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Türkiye ile İsrail arasında yeni dönem

Kushner'ın Ankara ziyareti yeni bir sayfa açabilir.
Hedefimizi tutturacağız

Hedefimizi tutturacağız

​Bakan Albayrak: Bu yönde net sinyaller alıyoruz.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.