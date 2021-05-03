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Gündem PKKdan Hakkariye havanlı saldırı
HAKKÂRİ

PKK'dan Hakkari'ye havanlı saldırı

Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK'lı teröristler tarafından Hakkari'nin Çukurca ilçesine havan saldırısı düzenlendi.

Haber Merkezi İHA
PKKdan Hakkariye havanlı saldırı
PKK'dan Hakkari'ye havanlı saldırı

Kuzey Irak tarafından Çukurca ilçesi Emirşaban Mahallesi’ndeki Hükümet Konağı yakınlarına havanlı saldırı düzenlendi.

Bölgeye İHA'lar yönlendirildi

Saldırının ardından güvenlik güçleri atışın yapıldığı bölgeyi ateş altına alırken, bölgeye insansız hava araçları yönlendirildi.

Bir çocuk yaralandı

Saldırı esnasında araçta bulunan Serhat Duman (11) araçtaki camın basınçtan patlamasıyla vücudunun çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralandı.

Küçük çocuk, Çukurca Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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