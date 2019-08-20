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HAKKÂRİ

PKK'yı 'Kıran' harekat

Hakkari, Şırnak ve Van’da PKK’ya yönelik jandarma, emniyet birimleri ve korucularından oluşan 129 timin katıldığı ‘Kıran Operasyonu’nda terör örgütünün 43 mağara ve sığınağı imha edildi. Bir mağarada onlarca silah ve binlerce mühimmat ele geçirildi. 2 tuğgeneralin sahada komuta ettiği operasyonu Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin idare ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
2300 komando terör temizliğinde.
2300 komando terör temizliğinde.

İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla "Kıran Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari, Van ve Şırnak kırsalında dün itibarıyla başlatılan ve "Kıran" adı verilen operasyonu bizzat Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin Hakkari'den yönetiyor.

Operasyonu yöneten Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin, ele geçirilen malzemelerle ilgili bilgi verdi.

KOMUTANLAR BAŞINDA

Çetin'in yanısıra Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş operasyon komutanı olarak görev yapıyor. Hakkari'de Tuğgeneral Nuri Öztürk, Van'da Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve Şırnak'ta ise Albay Tahsin Saruhan operasyon komutanı olarak arazide bulunuyor. Operasyon, Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli, Faraşin, Kato Marinos ve Yalınca barınma alanlarında faaliyet gösterdiği belirlenen teröristleri etkisiz hale getirmek, bölgede bulunan yayla ve meralar ile göçerlerin kontrolünü yapmak amacıyla düzenleniyor.

14 TABUR 129 TİM KATILIYOR

Operasyon kapsamında üç ilde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan toplam 129 operasyonel tim görev alıyor. Operasyon kapsamında şu ana kadar Hakkari'de Berçelan, İğdeli (Sergeldi), Seyitli, Güzelhatun (Ördekli), Hacıato, Kaval, Çaltepe, Kavaklı, Keftan, Ülebera, Çelki, Gulki, Kanikil, Mendi, Samura (Ceylanlı), Melih, Ger, Dilekli (Oğul) yaylaları ile Şive ve Bire meraları kontrol edildi.

SIĞINAKLAR BİR BİR YIKILDI

Kavaklı, Armutlu, Taşbaşı, Sütçüler, Ceylanlı, Oğul, Ördekli, Kırıkdağ, Doğanlı, Çimenli, Geçitli, Demirli barınma alanlarında 15 mağara ve sığınak imha edildi. Şırnak'ta Faraşin, Doğanyol, Genyasuri, Cevizdibi, Cemilağa, Laliş yaylalarında ise teröristlerin yakalanmasına yönelik arama faaliyeti yürütüldü. Faraşin, Kato Marinos, Çoban Dağı ve Türemiş Dağı bölgelerinde 12 mağara ve sığınak imha edilirken Van'da Yalıncak Yaylası, Çetkeli, Tanbilik, Sıcaksu, Topçudeğirmeni, Erkinus, Şeyhmunilis ve Nebirnav yaylalarında ekipler teröristlerin barınma ihtimali bulunan yerleri tek tek kontrol etti. Bulgurlu Dağı, Yalıncakyayla, Topçudeğirmeni Yaylası, Kevipir Tepe bölgelerinde 16 mağara/sığınak imha edildi.

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  • 43’ü imha edildi
  • Tüm operasyon bölgesinde tespit edilen mağara/sığınak içerisinde bulunan ve bölücü terör örgütü mensuplarına ait muhtelif yaşam malzemeleri kullanılamaz hale getirildi. Toplam 43 mağara/sığınağın imha edildiği operasyonda 110 antitank roketatar mühimmatı, 110 roketatar sevk fişeği, 4 biksi makineli tüfek, 4 bin 800 biksi mühimmatı ile 500 uçaksavar mühimmatı ele geçirildi.

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