PM dengeleri değişecek

37’nci Olağan Kurultay’daki Parti Meclisi (PM) yapısına dönen CHP’de, Özgür Özel cephesi PM aritmetiğini yeniden hesaplamaya başladı.
Kulislerde; Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer’in PM üyeliklerinin aktif hâle gelmesi için belediye başkanlığı görevlerinden ayrılmalarının gerekip gerekmediğine yönelik hukuki değerlendirme yapıldığı bildiriliyor. Başkanların görevlerinden ayrılmasının parti içi dengeleri etkileyebileceği düşünülüyor.
GRUP BAŞKANVEKİLLERİ İSTİFA EDEBİLİR
CHP Meclis Grubu’na dair bir diğer soru işareti ise Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın ve Murat Emir’in durumu oldu. Üç isim de 37’nci Olağan Kurultay’da şekillenen PM'de yer alıyordu. Üç ismin PM üyeliğine geri dönmek için Meclis Grup Yönetimi'ndeki görevlerinden istifa edebileceği belirtiliyor. Özel’in 37’nci Olağan Kurultay sonrasındaki PM içindeki destekçi sayısının 30’a yakın olduğu biliniyor. Bu rakamın netleşmesi için bayram süresince tarafların PM üyeleriyle telefon görüşmeleri yapacağı belirtiliyor. Dengenin de Kılıçdaroğlu’nun aleyhine çıkması halinde kurultaya daha hızlı gidilmesi bekleniyor.