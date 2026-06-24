Polonya ile iş birliğimiz güçlenecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye’yi ziyaret eden Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki’yle bir araya geldi. Mevkidaşını resmi törenle karşılayan Erdoğan, ortak basın toplantısında konuştu. “Polonya ile 6 asrı aşan köklü tarihimizden aldığımız güçle, iki müttefik ve stratejik ortak olarak her alanda iş birliğimizi geliştiriyoruz” diyen Erdoğan, dünkü toplantılarda iki ülkenin atacağı ortak adımları değerlendirdiklerini söyledi.

15 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ

Görüşmelerde ticaretten yatırımlara, savunma sanayiinden enerjiye ve beşeri ilişkilere kadar birçok başlıkta fikir alışverişinde bulunduklarını kaydeden Erdoğan, “10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimize erişmemizin, bunun ardından 15 milyar dolarlık yeni bir hedef belirledik. Yeni hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Polonya, yaklaşık 9 milyar dolar tutarındaki projelerle müteahhitlik firmalarımızın en faal olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu projelerin sayısının daha da artmasını temenni ediyoruz. Polonya ile potansiyel bir diğer alanı ulaştırma teşkil ediyor. Polonya’nın da desteklediği stratejik ortak olduğumuz Üç Deniz Girişimi, bu konuda önemli bir platform sunuyor” diye konuştu.

SAVUNMA VAZGEÇİLMEZ

Savunma sanayiinin ikili iş birliğinde öne çıkan gündem maddelerinden biri olduğunu dikkat çeken Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu alanda geçmişte gerek İHA’lar gerekse diğer savunma projeleri olsun, çok önemli ortaklıklara imza atmıştık. Avrupa’nın güvenlik ve savunma mimarisinde vazgeçilmez yere sahip iki NATO müttefiki olarak bu iş birliğimizi daha da güçlendirmek için çalışıyoruz. Köklü ikili münasebetlerimizin eğitim ve kültürden, bilim ve turizme uzanan geniş bir alanda güçlendirilmesi de dostluğumuzun geleceğine yapacağımız müşterek bir yatırımı teşkil edecektir.”

AB’YE ÜYELİK İÇİN DESTEK İSTİYORUZ

“Görüşmelerimizde Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ile güncel, bölgesel ve küresel meseleleri de ele aldık. Her vesileyle vurguladığımız üzere, AB ile iş birliğimizi karşılıklı fayda ve saygı temelinde ilerletme iradesine sahibiz. Bu vesileyle Polonya’nın AB üyelik sürecimize verdiği destek için teşekkür ediyor, bu desteğin artarak sürmesini diliyorum. NATO bağlamındaki gelişmeleri de Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte değerlendirdik. 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da düzenleyeceğimiz NATO Zirvesi kapsamında, ittifakın Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve caydırıcılığının tahkim edilmesi ortak önceliğimizi oluşturuyor.”

İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜME DESTEĞE DEVAM

“Rusya-Ukrayna Savaşı’ndaki son durum ve İran bağlantılı gelişmeleri de etraflıca değerlendirdik. Filistin Devleti’ni tanıyan ülkeler arasındaki yer alan Polonya’dan, iki devletli çözüme olan desteğini sürdürmesini bekliyoruz.”

Öte yandan Nawrocki, ASELSAN Gölbaşı Teknoloji Üssü’nü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süryani Ortodoks Kilisesi Patriği Mor İğnatius II. Efrem Kerim ve beraberindekileri kabul etti. Külliye’deki kabul, basına kapalı gerçekleşti.











