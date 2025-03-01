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Ramazan tebriğinden rahatsız olan Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı

Ramazan tebriğinden rahatsız olan Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı

16:571/03/2025, Cumartesi
G: 1/03/2025, Cumartesi
AA
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Vestel CEO’su Köksal, Vestel CEO’su Güler'in Ramazan ayını tebrik eden kurum içi mailine, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadeleriyle tepki göstermişti.
Vestel CEO’su Köksal, Vestel CEO’su Güler'in Ramazan ayını tebrik eden kurum içi mailine, "Dinden bağımsız bir duruşumuz var." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, kurum içi attığı atılan Ramazan tebriği mailine tepki göstermiş ve “Dinden bağımsız bir duruşumuz var.” ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca
Zorlu Holding CEO'su
Cem Köksal
hakkında, tüm çalışanlarına ramazan ayının kutlanmamasına yönelik mail attığı gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.

Yargı harekete geçti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."

Ne olmuştu?

Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermişti.

Kurumun bağlı olduğu Zorlu Holding’in CEO’su Bekir Cem Köksal, Güler’in Ramazan bu mesajına sert çıkmış, mail üzerinden Ergün'e, "
Bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor.
" yanıtı veren Köksal, "
Dinden bağımsız bir duruşumuz var.
" ifadelerini kullanmıştı.


Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Cem Köksal
#Zorlu Holding
#Soruşturma
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı

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