Ramazan tebriğinden rahatsız olan Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı

Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal, kurum içi attığı atılan Ramazan tebriği mailine tepki göstermiş ve “Dinden bağımsız bir duruşumuz var.” ifadelerini kullanmıştı. Konuya ilişkin harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Köksal hakkında 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan resen soruşturma başlattı.
Yargı harekete geçti
"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
Ne olmuştu?
Vestel CEO’su Ergün Güler, Ramazan ayı münasebetiyle şirket çalışanlarına tebrik mesajı göndermişti.