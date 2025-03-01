Ramazan tebriğinden rahatsız olan Cem Köksal hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bir kısım sosyal ve görsel medya yayınlarına yansıyan, Zorlu Holding Ceo'su Cem Köksal hakkında tüm çalışanlarına yönelik Ramazan ayının kutlanmaması içerikli mail atması olayıyla ilgili olarak 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."