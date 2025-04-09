Rantçılar 'felç etti' deyip CHP’den istifa etti

Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, “Şahsi menfaatler, rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpasları belediye yönetimini felç etti” diyerek CHP'den ayrıldı.
Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, CHP’den istifa etti. Yılmaz ile birlikte CHP’li meclis üyelerinden Yusuf Açıkgöz, Sait Yalçın, Burak Kaya, Aybüke Sağlam ve Reşit Kaya’nın da partilerinden istifa etti. Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında, seçildiği günden bu yana kendisine verilen emaneti, halkın menfaatlerini gözeterek şeffaflık, liyakat ve adalet ilkelerinden sapmayan yönetim anlayışıyla üstlendiğini, ancak gelinen noktada “Şahsi menfaatler, rant peşinde koşanların iftira siyaseti ve ahlak dışı kumpasların belediye yönetimini felç ettiğini” söyledi.
SİLAHLI SALDIRI, DAYAK, TEHDİT
Seçildiği günden itibaren yaşanan gelişmeleri anlatan Yılmaz, yardımcısının silahla vurulduğunu, meclis üyelerinin dövdürüldüğünü, ailesini tehdit edildiğini, tüm bu tabloya rağmen CHP İl Başkanlığı ve CHP Genel Merkezi tarafından yalnız bırakıldığını kaydetti.