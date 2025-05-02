Rekabet Kurulu affetmedi: Erikli ve Pınar Su'ya dev ceza

Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (Erikli) ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (Pınar Su) hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasını tamamladı. Kurulun 21 Eylül 2023 tarihli kararıyla başlatılan incelemede, her iki teşebbüsün de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği değerlendirildi.