Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rekabet Kurulu affetmedi: Erikli ve Pınar Su'ya dev ceza

Rekabet Kurulu affetmedi: Erikli ve Pınar Su'ya dev ceza

11:562/05/2025, Cuma
G: 2/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Erikli ve Pınar su markaları hakkındaki soruşturma kapsamında iki şirkete rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimleri yaptıkları gerekçesiyle 26 milyon liraya yakın idari para cezası kesildi.

Ambalajlı su sektöründe faaliyet gösteren Erikli ve Pınar Su'ya, satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları gerekçesiyle rekor para cezası uygulandı.


Rekabet Kurumu, Erikli Su ve Meşrubat Sanayi ve Ticaret AŞ (Erikli) ile Pınar Su ve İçecek Sanayi ve Ticaret AŞ (Pınar Su) hakkında yürüttüğü rekabet soruşturmasını tamamladı. Kurulun 21 Eylül 2023 tarihli kararıyla başlatılan incelemede, her iki teşebbüsün de 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediği değerlendirildi.


Yapılan incelemeler neticesinde, Erikli ve Pınar Su'nun,
geleceğe dönük satış fiyatlarına ilişkin rekabeti kısıtlayıcı bilgi değişimi yaptıkları tespit edildi.
Rekabet Kurulu, 24 Nisan 2025 tarihli toplantısında aldığı 25-16/377-175 sayılı karar doğrultusunda, bu davranışın ilgili kanunun 4. maddesini ihlal ettiğine hükmetti.

26 milyon TL'lik ceza

Rekabet Kurulu bu karar doğrultusunda Erikli'ye
21 milyon 106 bin 469 TL
, Pınar Su'ya
4 milyon 877 bin 401 TL
idari para cezası kesti.
#Erikli
#Pınar
#Boykot
#Su
#Rekabet Kurulu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2025? LGS sınav tarihi açıklandı mı?