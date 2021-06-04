ABDULLAH SARİCA
FETÖ itirafçısı Serdar Atasoy’un gözaltına alındığı operasyonda firar eden ve Yunanistan’a kaçmak isterken sınırda yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın yargılanmasına başlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cankıymaz hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan Cankıymaz, Yunanistan’a firar girişimiyle ilgili şu savunmayı yaptı: “Ben evde yokken evime baskın yapıldı. O dönem generallerin gözaltına alınma görüntülerini görünce yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma kararı aldım. Tamamıyla rezil oldum. Bu saatten sonra kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.
KAÇSA NASIL KATILACAKTI?
- İnternetten irtibat kurarak 600 liraya sahte kimlik aldığını belirten Cankıymaz, yurtdışına çıkış için de 1200 avroya anlaştığını söyledi. Birlikte yakalandığı kişilerin FETÖ şüphelisi olduğu hatırlatılan Cankıymaz, hiçbirini tanımadığını iddia etti. Cankıymaz’ın savunmasının ardından avukatına söz verildi. Avukat, “Müvekkilim uzun süredir tutuklu. Önümüzdeki haftalarda oğlunun yemin töreni var. Müvekkilim bir baba olarak bu törene katılmak istiyor” dedi. Mahkeme başkanı avukatın bu sözleri üzerine “Müvekkiliniz yurt dışına kaçsa oğlunun yemin törenine nasıl katılacaktı?” diye sordu. Cankıymaz’ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.