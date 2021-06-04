ABDULLAH SARİCA

FETÖ itirafçısı Serdar Atasoy’un gözaltına alındığı operasyonda firar eden ve Yunanistan’a kaçmak isterken sınırda yakalanan emekli Tuğgeneral Nuri Cankıymaz’ın yargılanmasına başlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cankıymaz hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” ve “resmi belgede sahtecilik” suçlarından dava açmıştı. İlk kez hakim karşısına çıkan Cankıymaz, Yunanistan’a firar girişimiyle ilgili şu savunmayı yaptı: “Ben evde yokken evime baskın yapıldı. O dönem generallerin gözaltına alınma görüntülerini görünce yasa dışı yollardan yurtdışına çıkma kararı aldım. Tamamıyla rezil oldum. Bu saatten sonra kaçma şüphem yoktur. Tahliyemi talep ediyorum” dedi.

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