Rize’de feci kaza: Dört kişi hayatını kaybetti üç yaralı

Kaza, Çayeli ilçesindeki Limanköy mevkisinde meydana geldi. (Foto: Arşiv)
Rize’de Karadeniz Sahil Yolu üzerinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Limanköy mevkisinde gece saatlerinde yaşanan kazada ilk belirlemelere göre dört kişi yaşamını yitirirken, üç kişi de ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Rize’nin Çayeli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Edinilen ilk bilgilere göre kaza, saat 23.00 sıralarında Karadeniz Sahil Yolu üzeri Limanköy köyünde meydana geldi. Rize’den Çayeli istikametine giden yolda meydana gelen trafik kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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