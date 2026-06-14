AFAD personeline hüzünlü veda: Eşi tabutuna son kez sarıldı, babası namazını kıldırdı

"Allah’tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz"





Oğlunun cenaze namazını kıldıran acılı baba Şükrü Özkan, "Değerli devlet büyüklerim, kıymetli cemaatim, Allah razı olsun sizlerden. Bu kederli günümüzde bizim yanımızda oldunuz. Dilin lal olduğu, kelimelerin bir şey ifade etmediği şu anda, ’Mallardan, ürünlerden, evlatlardan eksiltmek suretiyle sizi deneriz, sabredenlere müjdele’ buyuruyor Rabbimiz. Bana düşen sabır. Sabredenlerden olmayı, Allah’tan gelen her şeye razı olmayı kabul ediyoruz" dedi.