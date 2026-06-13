Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Rize
Fırtına Deresi'nde can pazarı: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu AFAD ekibinden bir personel hayatını kaybetti

Fırtına Deresi'nde can pazarı: Kayıp gencin cansız bedeni bulundu AFAD ekibinden bir personel hayatını kaybetti

19:5013/06/2026, Cumartesi
DHA
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Botun devrildiği derede bir AFAD görevlisi yaşamını yitirdi.
Botun devrildiği derede bir AFAD görevlisi yaşamını yitirdi.

Rize'de iki gündür aranan 23 yaşındaki vatandaşın cansız bedenine Fırtına Deresi'nde ulaşıldı. Ancak acı operasyon sırasında AFAD ekibini taşıyan botun devrilmesiyle facia yaşandı. Akıntıya kapılan dört personelden üçü kurtarılırken, bir AFAD görevlisi hayatını kaybetti.

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan Volkan Civelekoğlu'nun (23) cansız bedenine Fırtına Deresi’nde ulaşıldı. AFAD ekibini taşıyan bot, cesedin sudan çıkarıldığı sırada debisi yükselen derede devrildi. Akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü kurtarılırken,1 personel ise hayatını kaybetti.

İkinci günde Civelekoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı

Çamlıhemşin ilçesine bağlı Yolkıyı köyünde yaşayan Volkan Civelekoğlu, önceki gün eve dönmeyince ailesi jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin çalışmalarında Civelekoğlu’na ait kıyafet ve bazı eşyalar, Fırtına Deresi'nin kıyısında bulundu. Bunun üzerine AFAD ekipleri derede arama-kurtarma çalışması başlattı. Çalışmaların 2’nci gününde derede, kayıp Civelekoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Civelekoğlu’nun cansız bedenin sudan çıkarıldığı sırada AFAD ekibini taşıyan bot, debisi yükselen derede akıntıyla birlikte devrildi.

Bir AFAD personeli hayatını kaybetti

Bottan suya düşüp, akıntıya kapılan 4 AFAD personelinden 3'ü, diğer ekipler tarafından kurtarıldı. 1 AFAD personelinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 3 AFAD personelinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sudan çıkarılan Civelekoğlu ve ismi henüz öğrenilemeyen AFAD personelinin cansız bedenleri, olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



#Rize
#Çamlıhemşin
#Fırtına Deresi
#AFAD
#Personel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 64 İLDE 20 BİN KONUT İÇİN LİSTE AÇIKLANDI! TOKİ 20 Bin Konut Satışı Hangi İllerde Yapılacak? TOKİ Konut Satışı Yapılacak İl Listesi