Rize'de lösemiyi yenen 9 yaşındaki çocuk için gökyüzüne balon bırakıldı

Bu süreçte moral desteğinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Berk, şunları kaydetti:





"Şükürler olsun. Biz mücadelemizi verdik ve başardık. Darısı diğer çocuklarımızın, diğer evlatlarımızın başına. İnşallah onlar da mücadelelerini verip başarırlar. Şu an çok mutluyuz. Bizim için bir dönüm noktası oldu."

Egemen Berk ise kanseri yenerek iyileştiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.



