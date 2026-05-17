Rize’de yeni çay sezonu renkli etkinlikle açıldı

23:14 17/05/2026, Pazar
Rize’de ilk çay yaprakları sezonun başlangıcını simgeledi.
Rize’nin Ardeşen ilçesinde “Bir Yaprakla Başlar” sloganıyla düzenlenen etkinlikle yeni çay sezonu başladı. Elmalık Mahallesi’nde gerçekleştirilen programda ilk çay hasadı yapılırken, çay toplama yarışması ve tadım etkinlikleri katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Yoğun ilgi gören organizasyonda çay kültürünün gelecek nesillere aktarılması hedeflendi.

Rize’de yeni çay sezonu, düzenlenen hasat, yarışmalar ve tadım programı ile başladı.

Rize’nin Ardeşen ilçesinde çay sezonu, "Bir Yaprakla Başlar" sloganıyla düzenlenen renkli bir programla karşılandı. İlçeye bağlı Elmalık Mahallesi’ndeki etkinlik, Ardeşen Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde çeşitli kurumların katkılarıyla gerçekleşti. İlk çay hasadının yapıldığı programda, çay toplama yarışması ve butik çay tadımı katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği etkinlikle çay kültürünün yaşatılması ve yeni nesillere aktarılmasının hedeflendiği belirtildi.



#Rize
#Ardeşen
#Çay
