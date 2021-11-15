​Rumuzlar ele verdi

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Şehit yakınına 'provokatör' diyen Kılıçdaroğlu gazilerin eleştirisine yanıt verdi: Türkkan'a tepki gösterdik

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit yakınına küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a sessiz kaldığı için gaziler tarafından eleştirildi. Türkkan'ın yaşadığı olayı 'provokasyon' olarak nitelendiren Kılıçdaroğlu, "Tepkimizi koymadığımızı kim söyledi? Tepkimizi koyarız. Hiç kimse şehitlere, gazilere, gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur." dedi.