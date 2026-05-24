Saatlerce zulüm gördük

Sumud Filosu'na katılan aktivistler için Ankara'da karşılama programı düzenlendi.
Aktivistler Zeynel Abidin Özkan, Miraç Üstün, Hüseyin Talha Yaman, Tunç Yılmaz, İhsan Yıldız ve Metehan Sarı, İHH İnsani Yardım Vakfı'nda düzenlenen programda, İsrail'in filoya saldırılarını ve sonrasında yaşadıklarını anlattı.
GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ KALDIK
Miraç Üstün: Çeşitli şiddetlere, hakaretlere, inanılmaz derecede işkencelere maruz kalan kardeşlerimiz oldu. Bizlerin oradayken maruz kaldığı bu müdahalelerin, elbette ki Gazze'deki kardeşlerimizin İsrail kurulduğundan beri maruz kaldığı muamelelerin yanında esamesi okunmaz.
Hüseyin Talha Yaman: Günlerce susuz ve aç kaldık. Allah bizi tok tuttu, Allah bizi orada diri tuttu. Beni köpekler gibi aşağı bastıran İsrail askerlerinin ellerinin titrediğini ben hissettim. Bizden korkuyorlardı.
İhsan Yıldız: Anlatacak çok şey var belki, evet zulümler gördük, tacizler gördük, darbedildik, elektrik verdiler, zor zamanlardan geçtik. Fakat bunları yaşadıkça benim aklıma gelen hep şuydu, bize bunları yapan mahluklar, 8 yaşındaki bir Filistinli çocuğa nasıl davranıyordur? Bunu anlamaya çalıştık aslında orada, güneşin altında ya da konteynerde, soğukta beklerken bunu anlamaya çalıştık.
BİZİM GÖRDÜKLERİMİZ HİÇBİR ŞEY
Zeynel Abidin Özkan: İsrail askerleri gemilerimize el koyup bizi gözaltına aldı. Bizlere elektroşok verdi. Döndüğümüzde kolu kırılmış, kaburgası kırılmış, plastik mermiyle yaralanmış, aynı şekilde darbedilmiş, 60 yakın arkadaşımız vardı. Bu müdahale 48 saat boyunca sürdü.
Tunç Yılmaz: Herkesin kendince burada hikayeleri var, inanılmaz şeyler yaşandı. Ben kendi adıma 'Bunu böyle yaşadık.' demeyi zül görürüm. Çünkü bizim yaşadıklarımız, oradaki mazlum insanların yaşadıklarının katresi bile değil.
İnsanlıktan çıkmışlar
- Sumud Filosu’ndaki 19 Yunan aktivist de ülkesine döndü. Aktivistler Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda yakınları ve Filistin destekçilerinin sevgi seliyle karşılandı. İsrail askerlerinden işkence gördüklerini ifade eden Yannis Atmacidis, "En hasta ruhun bile aklından geçemeyecek işkencelerle dolu 5 günün ardından Yunanistan'a döndük. Yaşadığımız işkenceler 19'uncu yüzyıla ait. Bizim için şok edici olan, bedenen ve ruhen yaşadığımız sorunlardan çok bir halka güç verildiğinde nasıl bu kadar insanlıktan çıkabileceğini görmekti" şeklinde konuştu. Aktivist Dimitris Bitulas ise, "Tek işimin İsrail'in Siyonist mekanizmasını alt etmek. Yine bir fırsat verilse Gazze'ye gitmeye hazırım" diye konuştu.