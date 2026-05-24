Saatlerce zulüm gördük

Sumud Filosu’ndaki 19 Yunan aktivist de ülkesine döndü. Aktivistler Atina'daki Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda yakınları ve Filistin destekçilerinin sevgi seliyle karşılandı. İsrail askerlerinden işkence gördüklerini ifade eden Yannis Atmacidis, "En hasta ruhun bile aklından geçemeyecek işkencelerle dolu 5 günün ardından Yunanistan'a döndük. Yaşadığımız işkenceler 19'uncu yüzyıla ait. Bizim için şok edici olan, bedenen ve ruhen yaşadığımız sorunlardan çok bir halka güç verildiğinde nasıl bu kadar insanlıktan çıkabileceğini görmekti" şeklinde konuştu. Aktivist Dimitris Bitulas ise, "Tek işimin İsrail'in Siyonist mekanizmasını alt etmek. Yine bir fırsat verilse Gazze'ye gitmeye hazırım" diye konuştu.