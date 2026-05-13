Saatteki hızı 40 kilometreye ulaşan şiddetli rüzgar çatıyı uçurdu

00:3613/05/2026, Çarşamba
DHA
Düşen çatı nedeniyle bazı araçlar zarar gördü.
Bartın'da etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye çıktı. Altı katlı binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

Bartın'da kuvvetli rüzgar ve yağmur nedeniyle 6 katlı binanın çatısı uçtu, 6 araç zarar gördü.

Kent merkezinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağışla birlikte rüzgarın hızı saatte 40 kilometreye çıktı. Cumhuriyet Mahallesi’nde 6 katlı binanın çatısı, şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Binanın önünde park halindeki 6 otomobil, camları kırılarak zarar gördü. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.



