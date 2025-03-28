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Sadece CHP'li belediyelere mi soruşturma açılıyor? Resmi veriler iddiaları çürüttü

Sadece CHP'li belediyelere mi soruşturma açılıyor? Resmi veriler iddiaları çürüttü

22:1128/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İçişleri Bakanlığının verileri, en çok CHP'li belediyelere soruşturma açıldığı yönündeki iddiaları çürüttü.
İçişleri Bakanlığının verileri, en çok CHP'li belediyelere soruşturma açıldığı yönündeki iddiaları çürüttü.

İBB’ye yönelik soruşturmalar sonrası CHP yönetimi, sürecin yalnızca muhalif belediyeleri hedef aldığını öne sürdü. Ancak İçişleri Bakanlığı'nın verileri, 2024’te en çok soruşturma izninin AK Partili belediyelere verildiğini ortaya koydu. Suçlu bulunan AK Partili belediye başkanlarına ise çeşitli hapis cezaları uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen terör ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere birçok kamu yöneticisinin tutuklanmasının ardından CHP yönetimi, sürecin sadece muhalif belediyeleri hedef aldığını öne sürerek kamuoyunda tepki oluşturdu.

Ancak resmi veriler, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ortaya koydu.

İçişleri Bakanlığı
tarafından,
AK Partili belediyeler
e yönelik de çok sayıda soruşturma izni verildiği ve suçlu bulunan yetkililere hapis cezalarının uygulandığı resmi kayıtlara geçti.

AK Partili belediyelere yönelik soruşturma oranları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Kasım 2024’te Meclis’te yaptığı bütçe görüşmeleri sırasında açıkladığı rakamlar doğrultusunda, yıl içerisinde belediyelerle ilgili toplam bin 701 şikayet değerlendirmeye alınırken, bunlardan 176’sı için soruşturma izni verildi.

Resmi verilere göre, soruşturma izni verilen belediyelerin 59’u AK Partili, 58’i ise CHP’liydi.

2019-2023 yılları arasındaki dört yıllık dönemde de benzer bir tablo görüldü.

Bu süreçte, AK Parti’ye mensup belediyeler hakkında 225, CHP’li belediyeler hakkında ise 236 soruşturma izni verildi.

Suçlu bulunan belediye başkanlarına hapis cezaları

CHP tarafından dile getirilen "AK Partili belediyelere soruşturma açılmıyor veya cezalandırılmıyor" yönündeki iddiaların aksine, İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma izni verilen birçok AK Partili belediye başkanının mahkemeler tarafından suçlu bulunduğu ve çeşitli hapis cezalarına çarptırıldığı belirlendi.

AK Partili belediye başkanlarına yönelik verilen bazı hapis cezaları şunlardır:
  • Burdur Bucak Belediye Başkanı Canan Atasoy: 12 yıl hapis cezası
  • Diyarbakır Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu: İntikap suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası
  • Mudanya Belediye Başkanı Selçuk Mutlu: Görevi kötüye kullanma suçundan 5 yıl hapis cezası
  • Şırnak Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, Hilal Belediye Başkanı Cevher Benek ve eski Şenoba Belediye Başkanı Sabri Babat: İhaleye fesat karıştırma suçundan 3 ila 4 yıl 5 ay arasında değişen hapis cezaları

Bu veriler, soruşturma süreçlerinin yalnızca belirli bir partiye yönelik olmadığını ve tüm belediyeler için hukuk mekanizmalarının işlediğini gözler önüne seriyor.



#AK Parti
#Soruşturma
#CHP

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